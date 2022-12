Nach Tötung einer 14-Jährigen: Das ist der Stand der Illerkirchberg-Ermittlungen

Illerkirchberg trauert um ein 14-jähriges Mädchen. Ece S. wurde am Montag, 5. Dezember, von einem 27-jährigen Geflüchteten frühmorgens auf dem Weg zur Schule erstochen. Sie wurde mittlerweile beerdigt, unter großer Anteilnahme. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Was ist zum Motiv/Hintergrund der Attacke bekannt?

Michael Bischofberger, Ulmer Oberstaatsanwalt, kann hier keine neuen Erkenntnisse präsentieren. Schwäbische.de sagt er: Der Verdächtige sitze weiterhin in Untersuchungshaft und schweige.

Bekannt ist lediglich: Gegen 7.30 Uhr trat der Mann aus Eritrea aus seiner Unterkunft im Illerkirchberger Teilort Oberkirchberg und attackierte zwei Mädchen mit einem Messer. Die 14-Jährige starb kurz darauf in der Ulmer Uniklinik, ihre 13-jährige Freundin überlebte den Angriff schwer verletzt.

Wie lange bleibt der Verdächtige noch in U-Haft?

Das ist unklar und hängt auch davon ab, wann die Hintergründe des Falls ausreichend ermittelt sind. Noch immer befindet sich der 27-Jährige im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg bei Ludwigsburg. Grund: Nach der Attacke auf die Mädchen soll er versucht haben, sich umzubringen. Er verletzte sich.

Was die Untersuchungshaft angeht: Nach einem halben Jahr steht regulär die erste Haftprüfung an. Weil es sich um ein Kapitaldelikt handelt, gelte aber der „Beschleunigungsgrundsatz“, so Bischofberger. Bedeutet: Der Fall hat oberste Priorität. Bischofberger verdeutlicht: „Sobald etwas zu dem Fall reinkommt, bleibt alles andere liegen“.

Wie lauten die Vorwürfe gegen den Geflüchteten?

Mord und versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Das deutsche Strafrecht sieht für Mord lebenslange Freiheitsstrafe vor.

Ist der Verdächtige überhaupt schuldfähig?

Verminderte Schuldfähigkeit kann vorliegen, wenn der Täter unter einer krankhaften seelischen Störung, einer angeborenen Intelligenzschwäche, Neurosen oder Erschöpfungszuständen leidet. Auch Alkoholeinfluss kann sich auf ein späteres Urteil auswirken.

Aufschluss über den psychischen Zustand des 27-Jährigen soll ein psychiatrisches Gutachten geben, das bereits begonnen wurde. Wann es abgeschlossen sein wird: ebenfalls unklar.

Zu einem möglichen Drogen- oder Alkohol-Konsum zum Tatzeitpunkt: Kurz nach dem Angriff wurde Blut des Täters untersucht. Ein positives Ergebnis (Alkohol oder Drogen) ist Bischofberger nicht bekannt.

War der Verdächtige vor der Tat auffällig?

Nicht wirklich. Hierzu erneuert Bischofberger, was die Ermittler dazu zuletzt immer betont hatten: Bis auf eine Schwarzfahrt sei der Mann bislang nicht in Erscheinung getreten. Grundsätzlich sei es „schon wichtig“ für die Ermittler, so Bischofberger, mögliche Vorfälle, sollte sie es gegeben haben, in Erfahrung zu bringen. Denn vor Gericht werden auch Hintergründe von Taten beleuchtet.

Deshalb, so der Oberstaatsanwalt, sei es relevant zu wissen, wie ein Verdächtiger grundsätzlich tickt, zum Beispiel die Frage, ob dieser „eine kurze Zündschnur“ hat.

Auch das Illerkirchberger Rathaus betont: An die Gemeinde seien bis zur Tat keine strafrechtlich relevanten Vorkommnisse wie Belästigungen herangetragen worden.

Wann könnte ein möglicher Prozess beginnen?

Womöglich im kommenden Jahr. Michael Bischofberger will hierzu aber keine Prognose wagen.

Wie geht es der schwer verletzten 13-Jährigen?

Mehr als eine Woche nach dem Angriff konnte sie das Krankenhaus verlassen. Sie sei auch schon vernommen worden.

Ermittelt die Ulmer Staatsanwaltschaft auch zum mutmaßlichen Suizid eines Mitbewohners des Täters?

Nein. Weil sich dieser kurz nach dem Angriff auf die Mädchen in Senden (Bayern) vor den Zug geworfen hatte, ist dies das Zuständigkeitsgebiet der Staatsanwaltschaft Memmingen.