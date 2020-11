Illegales Straßenrennen: mit 125 Sachen durch die Stadt

In der Unterführung der Neuen Straße in Richtung Weststadt wurde am Samstagabend die Geschwindigkeit gemessen. Gegen 20.50 Uhr fiel ein Motorradfahrer auf, der mit 125 Stundenkilometern „die Örtlichkeit befuhr“, so die Polizei.

Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt 50 km/h. Das Zweirad wurde angehalten und kontrolliert.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrverhalten als illegales Straßenrennen gewertet. Das Motorrad und der Führerschein des 39-jährigen Fahrers wurden beschlagnahmt.