Ikea testet Verkauf von Solaranlagen

Die schwedische Möbelhauskette Ikea verkauft künftig auch in Deutschland Solaranlagen. Unter anderem in der Ulmer Filiale.

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Photovoltaik-Anlagen mit dem Namen „Solstrale“ ab Anfang Oktober in fünf Pilotmärkten verfügbar sein.

Eine komplett installierte, schlüsselfertige Photovoltaik-Anlage ist ab 4730 Euro erhältlich, verspricht Ikea. Dafür bekommen Kunden ein System mit acht Panelen und einer durchschnittlichen Leistung von 2,2 Kilowatt Peak. Optional können sich Kunden noch einen Batteriespeicher dazu bestellen. Einzelne Komponenten werden hingegen nicht angeboten.

Zunächst können sich Kunden an speziellen Verkaufsstellen in den Filialen Kaarst, Eching, Walldorf, Ulm und Freiburg beraten lassen. Hier können sie ermitteln, was eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Photovoltaik-Anlage kostet und wie viel Strom sie sparen können. Ikea arbeitet dabei mit der britischen Solarfirma Solarcentury zusammen. Mit diesem Partner verkauft Ikea bereits Anlagen in Großbritannien, den Niederlanden und Belgien. Ist die Testphase erfolgreich, soll der Verkauf voraussichtlich ab Februar bundesweit starten.

Mehr entdecken: Ikea will Onlinegeschäft in Deutschland massiv ausbauen