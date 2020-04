Ihr Stiefvater schoss auf sie – so denkt Rola El-Halabi über Angst wegen Corona

5. Juni 2009: Rola El-Halabi holt sich im Edwin-Scharff-Haus die WM-Titel der Verbände WIBF und WIBA.

1. April 2011: Unmittelbar vor einem WM-Kampf in Berlin wird Rola El-Halabi in ihrer Kabine durch Schüsse in eine Hand, ein Knie und beide Füße schwer verletzt. Der Schütze: Ihr eigener Stiefvater „Roy“ El-Halabi.

12. Januar 2013: Rola El-Halabi verliert vor der versammelten Weltpresse ihren Comeback-Kampf gegen Lucia Morelli in der Ratiopharm-Arena knapp.

10. Mai 2014: Rola El-Halabi holt sich am Kuhberg die Gürtel von drei Weltverbänden.