IHK Ulm schaltet Hotline – „Telefone laufen heiß“

Die IHK Ulm hat für die regionale Wirtschaft ein telefonisches und digitales Krisenberatungszentrum eingerichtet. „Fragen und Unsicherheiten können so schnell geklärt und. Lösungen oder die richtigen Kontakte und Handlungsempfehlungen vermittelt werden“, heißt es. Die Telefone unter 0731 / 173-333 bei den IHK-Expertenteams „laufen heiß“. Die telefonische Hotline ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr aktiv. Ratsuchende Mitgliedsunternehmen finden dort schnell Hilfe und Unterstützung. Die Website unter www.ulm.ihk24.de/corona informiert rund um die Uhr über die wichtigsten Themen zur Corona-Epidemie. Die am häufigsten nachgefragten Anliegen drehen sich um Liquiditätssicherung, Kurzarbeit sowie Steuern.