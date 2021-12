IHK Ulm fürchtet Stromausfälle, wenn das AKW Gundremmingen vom Netz geht

Die hohen Energiepreise „belasten die Wirtschaft massiv“, teilt die IHK Ulm mit. Doch der Kostendruck sei nicht das einzige Problem, das die Unternehmen in der IHK-Region Ulm umtreibe: Wenn in wenigen Wochen das Kernkraftwerk in Gundremmingen endgültig vom Netz gehe, rücke das Thema Versorgungssicherheit und -qualität noch stärker in den Fokus.

„Unsere Region ist als starker Industrie- und Produktionsstandort auf eine verlässliche Stromversorgung angewiesen“, sagt Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. Der Ausbau der erneuerbaren Energien vor Ort schreite zwar voran, doch noch immer „viel zu langsam“, um den Wegfall der grundlastfähigen Kapazitäten, wie sie die Atomkraft liefert, zu kompensieren, so Engstler-Karrasch.

Was sich die IHK deshalb wünscht: „Leistungsfähige Netze“, die den Strom über weite Strecke transportieren. Allerdings lasse auch der Ausbau der Nord-Süd-Trassen auf sich warten, wie man beim Bauvorhaben Südlink beobachten könne, moniert Petra Engstler-Karrasch. Die aktuellen Bauvorhaben würden frühestens 2026 abgeschlossen sein, viele davon befänden sich derzeit noch im Planungsverfahren.

Angesichts dieser Situation fordert die IHK Ulm im Schulterschluss mit drei weiteren Kammern aus Süddeutschland (IHK Ostwürttemberg, Schwaben und Bodensee-Oberschwaben) ein „Umdenken“ beim Ausbau der Versorgungskapazitäten und der Netze.

„Die Wirtschaft benötigt einen verlässlichen Fahrplan und die Sicherheit, dass die Stromversorgung auch weiterhin auf hohem Niveau gewährleistet wird“, sagt Johannes Remmele (Südpack), Vizepräsident der IHK Ulm und Vorsitzender des Energieausschusses der IHK. Durch die zunehmende Digitalisierung der Produktion und die Vernetzung von Fertigungsprozessen könnten schon kleine Spannungsschwankungen oder Stromausfälle Produktions- oder Lieferausfälle nach sich ziehen. „Drohende Ausfälle solcher Art können große Schäden an Sachanlagen verursachen und sind daher unbedingt zu vermeiden“, betont Remmele.

Wichtig sei es daher, so schnell wie möglich bürokratische Hürden abzubauen. „Der Netzausbau darf nicht zum Nadelöhr der Energiewende werden und zu einem Bremsklotz für den Ausbau der erneuerbaren Energien“, sagt Remmele.

Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren habe aus Sicht der IHKs höchste Priorität. So müssen Verfahren verkürzt, Doppelprüfungen vermieden und die Beteiligung der Öffentlichkeit vereinfacht werden. Gleiches gelte für die Regeln auf dem Strommarkt. „Die Komplexität bewirkt, dass wertvolle Potenziale wie Eigenstromanlagen oder die Nutzung von Stromspeichern nur unzureichend vorangebracht werden können“, sagt Remmele. Auch hier müssten die Betreiber von unnötigen Pflichten entbunden werden.

Weil parallel zum Ausstieg aus der Kern- und Kohleenergie der Strombedarf immer weiter steigt, dürfte sich die Situation in den kommenden Jahren weiter verschärfen. „Die Politik muss daher schnell handeln“, betont Petra Engstler-Karrasch. Der höhere Strombedarf werde die Preise weiter ansteigen lassen, wenn nicht neue Erzeugungskapazitäten ans Netz gehen. „Besonders für energieintensive Unternehmen, wie wir sie auch in unserer Region haben, wird die Bezahlbarkeit zu einem ernsthaften Problem. Die Wettbewerbsfähigkeit dieser Betriebe steht somit stark unter Druck“, so die Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm.