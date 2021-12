IHK-Region Ulm in Forschung und Entwicklung deutschlandweit top

Die Ausgaben der Wirtschaft für Forschung und Entwicklung (FuE) sowie ihr FuE-Personal sind zwei der wichtigsten Indikatoren für die Zukunftsfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts. Laut einer jüngst veröffentlichten Erhebung des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft gehört die IHK-Region Ulm hier zu den Top-Standorten in Deutschland. Dies teilte die IHK Ulm am Mittwoch mit.

Erstmals habe die IHK-Region Ulm 2019 mehr als 7000 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) in Forschung und Entwicklung zu verzeichnen gehabt. Mit 13,4 Forschern je 1000 Einwohnern belege die Region den sechsten Platz unter allen 71 IHK-Regionen in Deutschland. Nur die IHK-Regionen Stuttgart (22,7), Coburg (17,2) Lüneburg (14,0), Heilbronn (13,8) und Darmstadt (13,8) haben einen höheren Anteil. Zudem haben die Unternehmen aus der hiesigen IHK-Region im genannten Jahr 1,45 Milliarden Euro und damit 5,3 Prozent des regionalen Bruttoinlandsproduktes (BIP) für ihre Forschung und Entwicklung aufgewendet – Platz 5 in Deutschland. Lediglich in den Regionen Stuttgart (8,1 Prozent), Lüneburg (7,9 Prozent), Darmstadt (6 Prozent) und Rhein-Neckar (5,3 Prozent) – allesamt Standorte großer DAX-Konzerne – habe die Wirtschaft in Relation zum BIP noch mehr für die Forschung ausgegeben.

„Diese Zahlen bestätigen die Bedeutung der IHK-Region Ulm als herausragenden Forschungs- und Entwicklungsstandort innerhalb der Technologie-Achse-Süd von Mannheim bis ins bayerische Chemiedreieck, die wiederum eine der wirtschafts- und innovationsstärksten Räume Europas ist“, sagt Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm.