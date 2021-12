IHK pessimistisch: „Viele Unternehmen überleben nicht, wenn...“

Drastische Worte kurz vor dem Weihnachtsfest von Petra Engstler-Karrasch, der Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. Am Donnerstag teilt sie mit, dass die unlängst von der Politik beschlossenen Maßnahmen für viele Branchen einschneidend seien und einen endgültigen „Lockdown“ bedeuten würden. Viele Unternehmer lasse dies „verzweifeln“.

Weitere Feststellung der IHK: „Ohne unbürokratische Hilfsprogramme werden viele Unternehmen nicht überleben.“

Unkomplizierte und faire finanzielle Unterstützung sei „zwingend“

Petra Engstler-Karrasch: „Die aktuelle Entwicklung trifft die Unternehmerinnen und Unternehmer – kurz vor Weihnachten – nach fast zwei Jahren Pandemie in einer Phase, in der in vielen Fällen die Reserven aufgebraucht, teilweise sogar die komplette Altersversorgung aufgelöst worden ist.“

Gastronomie, Hotellerie, große Teile des Einzelhandels und die Veranstaltungsbranche, die schon direkt von Einschränkungen im Weihnachtsgeschäft stark betroffen gewesen wären, seien nun erneut hart getroffen.

„Wenn wir auch in Zukunft noch belebte Innenstädte mit Einzelhandel und der für unseren Landstrich so typischen gastronomischen Vielfalt erleben wollen, muss den Einschränkungen zwingend eine unkomplizierte und faire finanzielle Unterstützung für die betroffenen Betriebe folgen“, fordert auch Friedrich Kolesch, der IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses. „Dabei liegt die Betonung auf unkompliziert und fair, auch in der nachgelagerten Abwicklung“.

Unternehmen säßen auf erheblichen Verlusten

Als Negativbeispiel führt Kolesch das derzeit laufende Rückmelde- und Rückzahlungsverfahren der in der ersten Pandemiephase laufenden Soforthilfeaktion an: Eine Antragstellung für die Soforthilfe war ab Ende März 2020 möglich. Allerdings sei die Antragstellung in den ersten Wochen durch zahlreiche Unklarheiten und ständige Anpassungen erschwert worden. Deshalb hätten zahlreiche Unternehmer den Antrag erst Mitte April gestellt, nachdem das Regelwerk klarer war und der erwartete Liquiditätsengpass antragsgerecht ermittelt werden konnte.

Dies wirke sich gemäß den Bestimmungen des laufenden Rückmelde- und Rückzahlungsverfahren nun wie folgt aus: Der Anspruch auf Soforthilfe wird erst ab Antragsdatum gerechnet, und auch der Verlustbemessungszeitraum läuft erst ab diesem Datum und nicht ab Beginn des Lockdowns Mitte März. Im Ergebnis würden „zahlreiche Unternehmen“ ohne Hilfen auf erheblichen Verlusten aus den ersten Lockdownwochen sitzen.

„Wenn politisch gewollt ist, dass den Branchen, die die Hauptlast der Schließungen verkraften mussten, geholfen wird, muss der Bemessungszeitraum ab Beginn des Lockdowns laufen. Es sind dieselben Branchen, die jetzt schon wieder große Verluste verkraften müssen“, so Engstler-Karrasch.