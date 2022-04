IHK gibt Informationen für Existenzgründer

Wie wird aus einer Geschäftsidee ein Erfolg? Die IHK Ulm veranstaltet am Mittwoch, 27. April, von 14 bis 19.30 Uhr einen Informationsnachmittag zur Existenzgründung. Es handelt sich um eine Präsenz-Veranstaltung mit der Wahlmöglichkeit zur Online-Teilnahme. Die IHK Ulm möchte mit dieser Veranstaltung die Entscheidung zur beruflichen Selbstständigkeit und die Planung des Unternehmensaufbaus erleichtern. Die Teilnahme kostet 45 Euro. Die Besucher erhalten einen Gutschein für eine vergünstigte Einzelberatung. Interessierte melden sich an unter www.ulm.ihk24.de/infonachmittag. Auskunft erhalten sie unter 0731 / 173-250 oder per E-Mail an startercenter@ulm.ihk.de. Informationen zum Thema Existenzgründung gibt die IHK Ulm auch im Internet unter www.ulm.ihk24.de/Existenzgruendung.