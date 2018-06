IG Metall hofft auf Bewegung bei den Arbeitgebern

Rund 400 Metaller haben am Montagmittag trotz eisiger Kälte vor den Werkstoren von Iveco Magirus im Donautal für die Forderungen ihrer Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde demonstriert. Die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ulm, Petra Wassermann, forderte die Arbeitgeber auf, endlich mehr Bewegung bei den Tarifgesprächen zu zeigen. Der IG Metall geht es nicht nur um 5,5 Prozent mehr Geld, sondern auch um tarifliche Regelungen zur Altersteilzeit und zur Bildungsteilzeit.

„Wir sind wahrlich nicht scharf drauf, uns in der Kälte hier einen abzufrieren, wir wollen viel lieber ernsthaft verhandeln“, appellierte Petra Wassermann an die Arbeitgeber und forderte diese auf: „Bewegt euch und legt endlich ein handfestes Angebot vor.“ Auf die Frage an die 400 frierenden Metaller, ob ihnen das Arbeitgeberangebot von 2,2 Prozent denn reichen würde, kamen als Antwort zunächst nur zaghafte Pfiffe aus den Trillerpfeifen zurück.

Erst im zweiten Anlauf wurde es lauter, und Petra Wassermann forderte die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie auf, bei der nächsten Verhandlungsrunde am Mittwoch in Sindelfingen nochmal was draufzulegen. Denn Geld genug sei in der Kasse der Unternehmen vorhanden. Laut Michael Braun, dem Zweiten Bevollmächtigten der IG Metall in Ulm, haben die Unternehmen der Branche im vergangenen Jahr 50 Milliarden Euro netto verdient, „Da können wir unsere Forderung von 5,5 Prozent mehr Lohn selbstbewusst vertreten“.

Es geht nicht nur ums Geld

Der Gewerkschaft geht es aber nicht nur um mehr Geld, sondern auch um tarifliche Regelungen zur Altersteilzeit und zur Bildungsteilzeit. Das Angebot der Arbeitgeber, die Altersteilzeit künftig nur noch für höchstens zwei Prozent der Belegschaft, hauptsächlich für besonders stark belastete Schichtarbeiter, anzubieten, nannte die Gewerkschafterin eine Provokation: „Künftig müssen die Beschäftigten wohl um Altersteilzeit betteln, das ist uns zu wenig“.

Gleiches gelte für die persönliche Bildungsteilzeit, die den bestehenden Qualifizierungstarifvertrag ergänzen soll. Durch eine höhere Aufzahlung des Arbeitgebers sollen wenigstens ein Prozent der Mitarbeiter eines Betriebs künftig eine persönliche Bildungsteilzeit beanspruchen können. „Die Arbeitgeber stehen da völlig quer im Stall“, kritisierte Wassermann und forderte sie auf, die bisherige Gesprächsverweigerung in diesem Punkt aufzugeben.

In der ganzen Region haben sich am Montag nach Angaben der IG Metall rund 2700 Arbeitnehmer an den Warnstreiks der Gewerkschaft beteiligt. Im Ulmer Donautal legten knapp 1000 Beschäftigte von Deutz, Fiat, Iveco und Magirus für einige Stunden die Arbeit nieder. Auch bei Liebherr in Ochsenhausen und Bad Schussenried sowie bei Neuweg in Munderkingen kam es zu Arbeitsniederlegungen.

Petra Wassermann kündigte an, die Warnstreiks fortzusetzen. „Wir werden einen Teufel tun und da nachlassen“, demonstrierte die Gewerkschafterin Entschlossenheit. Schließlich gehe es in der Tarifrunde auch um einen Verteilungskampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, „deshalb müssen wir zusammen stehen und unsere Forderungen gemeinsam vertreten.“ (obe)