Hydrauliköl läuft in Kanalisation

Rund 300 Liter Hydrauliköl sind am Sonntagmittag in der Nähe des Dornstadter Containerbahnhofes aus einem geplatzten Behälter ausgelaufen. Teilweise gelangte das Hydrauliköl in die Kanalisation, die im Gebiet des Industriegebietes mit Auffangbecken gut geschützt ist. Die alarmierten Feuerwehren aus Dornstadt und Ulm kümmerten sich um das Öl, das noch nicht in die Kanalisation gelangt war, und banden es mit Ölbindemittel ab. Ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes war vor Ort und entschied über das weitere Vorgehen wegen des Öls in der Kanalisation. Die Polizei war ebenfalls vor Ort, sie ermittelt nun gemeinsam mit dem Landratsamt, warum das Hydrauliköl ausgetreten ist und welcher Umweltschaden dadurch entstanden ist.