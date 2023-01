Hungriger Räuber klaut Lasagne und haut mit Resten ab

Was tut mancher einer nicht alles für ein richtig gutes Abendessen. Wenn es sich darüber hinaus dann auch noch um frisch zubereitete Lasagne handelt, die einen angenehmen Duft von fruchtiger Tomatensauce und geschmolzenem Käse versprüht, kann das Gehirn schon einmal aussetzen, wenn der Hunger groß ist.

Dies ist wohl auch bei einem unbekannten Mann am Sonntag in der Ulmer Innenstadt der Fall gewesen. Der Hunger war bei ihm wohl derart groß gewesen, dass logisches Denken aussetzte, als er eine junge Frau mit einer Plastiktüte vorbeilaufen sah, aus der es wohl verführerisch gut nach italienischem Gourmetessen roch.

Der Mann sprach die 29-Jährige auf Englisch an, als sie gegen 15 Uhr in der Schillerstraße Richtung Wagnerstraße ging. Laut Polizei gab er der Dame dabei unmissverständlich zu verstehen, dass er die Lasagne, die die Frau in einer Box in einer Plastiktüte transportierte, haben wollte.

Mit Resten über alle Berge

Weil der Frau das wohl so gar nicht gefiel, versuchte der Mann, der Frau die Tüte zu entreißen. Doch das Tauziehen um die wertvoll gefüllte Plastiktüte erhielt schnell eine tragische Wendung: Die Tasche riss und das Essen fiel auf den Boden, dabei öffnete sich auch noch die Box.

Große Ansprüche stellte der unbekannter Täter wohl von vornherein aber nicht an sein Essen, denn laut Polizei nahm der Mann die Box und den restlichen Inhalt und flüchtete in die Wagnerstraße in Richtung Söflingen.

Die Frau beschreibt den Mann bei der Polizei als etwa 30 Jahre alt und 1,68 Meter groß. Er soll einen kurzen Vollbart haben und nach ihrer Einschätzung südländisch gewirkt haben. Bei der Tat soll er einen schwarzen Kapuzenpullover und weiße Schuhe getragen haben. Er habe außerdem eine Zigarette im Mund gehabt.

Die Polizei Ulm (0731/188-0) ermittelt nun nach dem Täter. Sie bittet Bürgerinnen und Bürger, die etwas zu dem Fall sagen können, sich zu melden.