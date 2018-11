Hundehalter aufgepasst: Unbekannter legt Giftköder aus

Ein Unbekannter hat Giftköder auf ein Grundstück im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld geworfen. Zwei Hunde wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Zwei Hunde sind am Sonntag in Ludwigsfeld vergiftet worden: Dies meldete die Polizeiinspektion Neu-Ulm am Mittwoch. Die beiden Tiere befanden sich zwischen 19.30 und 20.30 Uhr im Garten eines Wohnhauses in der Danziger Straße in Ludwigsfeld. Offenbar wurde in diesem Zeitraum ein Giftköder durch eine unbekannte Person in das Grundstück geworfen. Beide Hunde haben von diesem vergifteten Köder gefressen und dadurch einen erheblichen gesundheitlichen Schaden davongetragen.

Vergiftete Hunde sind in Behandlung

Die Hunde befinden sich weiterhin in tierärztlicher Behandlung. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die an der genannten Örtlichkeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel: 0731/80130 zu melden.

