Hund wird von Auto erfasst und beißt Halterin ins Gesicht

Ein Hund ist am Dienstag bei Elchingen im Kreis Neu-Ulm von einem Auto angefahren worden. Als die Halterin dem Tier helfen wollte, wurde sie von dem Tier ins Gesicht gebissen. Die 53-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 11.30 Uhr ein 56 Jahre alter Autofahrer auf der Glockeraustraße von Elchingen kommend in Richtung Nersingen unterwegs.

Kurz nach der Donaubrücke überquerte dann der Hund die Fahrbahn und wurde von der Fahrzeugfront erfasst. Der Hund wurde nach Polizeiangaben auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort vom Pkw einer 38-Jährigen touchiert.

Am Pkw des 56-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 400 Euro. Am Fahrzeug der 38-Jährigen wurde kein Unfallschaden festgestellt.

Als die 53-jährige Hundehalterin hinzukam und ihren Hund verarzten wollte, wurde sie von ihm ins Gesicht gebissen und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die Hundehalterin wurde zur Behandlung der Bisswunden mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Ihr Hund wurde beim Tierarzt versorgt.

Die Hundehalterin wurde durch die Polizeibeamten wegen der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit mündlich verwarnt, da sie ihren Hund nicht von der Straße fernhielt und es hierdurch zum Verkehrsunfall kam.