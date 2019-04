Hund beißt Frau ins Gesicht

Ein Hund hat am Mittwochabend in einer Kleingartenanlage in Neu-Ulm erst einen anderen Hund und dann auch eine Frau ins Gesicht gebissen. Über die Schwere der Verletzungen kann die Polizei noch keine Angaben machen. Jedoch wird jetzt gegen den Besitzer des Hundes ermittelt.

Demnach kam es gegen 19.30 Uhr zu dem Vorfall in der Kleingartenanlage Jakobsruhe. Die Frau befand sich nach Polizeiangaben mit ihrem Hund in ihrem Schrebergarten, als plötzlich ein Rottweiler angelaufen kam und ihren Hund attackierte.

Hund greift erst Hund, dann Frau an

Der Rottweiler biss den Hund der Frau in den Nacken. Als sie dazwischen ging, wurde sie ebenfalls von dem Rottweiler zweimal – in die rechte Hand und in die linke Gesichtshälfte – gebissen.

Gegen den Besitzer des Rottweilers, der diesen unangeleint laufen ließ, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Weil der besagte Hundehalter aus Ulm kommt, wurde auch die Stadt Ulm als zuständige Sicherheitsbehörde über den Vorfall informiert.