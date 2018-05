Hooligans terrorisieren Zuggäste nach Pokalfinale

Etwa 100 zum Teil rechtsradikale Hooligans aus Ulm haben nach dem Pokalfinale des SSV Ulm gegen den TSV Ilshofen am Pfingstmontagabend in völlig überfüllten Zügen von Stuttgart nach Ulm unbeteiligte Fahrgäste terrorisiert.

Sie riefen nach Augenzeugenberichten antisemitische, schwulen- und frauenfeindliche Parolen und streckten die Arme zum Hitlergruß aus. Zuvor hatten die Ulmer Spatzen das WFV-Pokalfinale gewonnen.

In Stuttgart hatten Beamte der Bundespolizei noch dafür gesorgt, dass die Hooligans ruhig blieben.

Mitreisende haben Angst

Doch im Zug kam es zu Szenen, die vielen Mitreisenden Angst machten. Die schwarz gekleideten Männer hämmerten mit ihren Fäusten immer wieder gegen Scheiben und riefen rechtsradikale Parolen:

Juden vergasen, Homos an die Wand, Ausländer raus, Sieg Heil

sei skandiert worden, sagte eine Augenzeugin. Demnach waren die Randalierer unbeaufsichtigt im Zug, weder Polizei noch Zugpersonal oder ein Fanbeauftragter des SSV Ulm seien mitgereist.

Ein Bahnsprecher widersprach: Am Pfingstmontag seien an den Bahnhöfen in Stuttgart, Aalen und Ulm starke Polizeikräfte eingesetzt gewesen. Im Zug seien ebenfalls Einsatzkräfte mitgereist.

Vorstand machtlos

Thomas Oelmayer vom Vorstand des SSV 46-Fußball bedauerte die Vorkommnisse. Der Verein habe aber keinen wirklichen Einfluss.