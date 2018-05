Holzscheune brennt komplett aus

Starke Rauchentwicklung über Ulm: Eine Holzscheune im Bereich vom Fort Albeck in Ulm ist am Montagmittag komplett abgebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde dabei niemand verletzt. „Uns ist zumindest aktuell kein Fall bekannt“, so ein Sprecher des Poliziepräsidiums Ulm auf Nachfrage.

Gegen 11.15 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzleitstelle ein. Bereits auf der Anfahrt von Polizei und Feuerwehr sei laut Mittelung eine dunkle Rauchsäule erkennbar gewesen. Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass eine Holzscheune im Vollbrand stand.

Feuerwehr mit Großaufgebot

Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, löschte das Feuer. Sie verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. In der Scheune befanden sich keine Personen. Dort waren nach ersten Ermittlungen der Polizei drei alte Motorräder und Werkzeug gelagert.

Die Scheune und die Gegenstände wurden durch den Brand vollständig zerstört. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15 000 Euro.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz um Fotos von der Brandstelle zu machen. Die Polizei in Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Beim Fort Albeck handelt es sich um eine ehemalige Bundesfestung und liegt auf dem Ulmer Safranberg nahe der B19 (Heidenheimer Straße). Das Gelände wurde mehrfach bebaut, heute befinden sich Wohnungen sowie mehrere Gewerbebauten.

Feuerwehr in Baden-Württemberg in Zahlen