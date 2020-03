Holzhybridhaus in Böfingen nimmt weiter Gestalt an

Die UWS feierte vor zwei Wochen gemeinsam mit Handwerkern, Nachbarn und Gästen Richtfest bei ihrem Holzhybridhaus im Baugebiet Lettenwald in Ulm-Böfingen. Auf dem Grundstück Heinz-Brenner-Weg 2-6 entsteht ein innovatives Holzhybridhaus, das nachhaltigen Holzbau mit bezahlbaren Mieten realisiert.

Durch die moderne Bauweise kann durch den Einsatz vorgefertigter Bauteile die Bauzeit reduziert und die Ausführungsqualität verbessert werden, erklärt die UWS.

Bei diesem Gebäude werden 360 Kubikmeter Holz verbaut. Allein dadurch können über 330 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid langfristig gespeichert werden. Das Nachhaltigkeitskonzept des Gebäudes findet seine Fortsetzung in der Nutzung. Durch die Konzeption als KfW-Effizienzhaus 55 und die Versorgung mit klimaschonender Fernwärme sei sichergestellt, dass auch die Bewohner langfristig wenig Wärmeenergie benötigen und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Frank Pinsler von der UWS bedankte sich beim Richtfest ausdrücklich bei der Firma Gapp Holzbau aus Öpfingen und seinen Partnern für die Zusammenarbeit in der Planungs- und Bauphase. Die Handwerker vor Ort haben dabei großartiges geleistet.

Dass ein Wohnungsbau zu wirtschaftlichen Erstellungskosten mit einer hohen architektonischen, wohnungswirtschaftlichen und energetischen Qualität realisiert werden kann, sei der Verdienst aller Beteiligten. Von 23 Mietwohnungen werden neun mit Fördermitteln des Landes gebaut, um auch für Mieter mit geringerem Einkommen die Anmietung einer der modernen Wohnungen zu ermöglichen.

Die frei finanzierten Wohnungen werden dem allgemeinen Mietwohnungsmarkt zu bezahlbaren Mieten zur Verfügung gestellt, um eine ausgewogene Sozialstruktur zu gewährleisten.

Oberbürgermeister Gunter Czisch lobte beim Richtfest in seinem Grußwort das Projekt und das Engagement der UWS, auch bei innovativen Bauweisen eine Führungsrolle einzunehmen. Er bedankte sich bei allen am Bau Beteiligten für die geleistete Arbeit und wünschte dem Bauvorhaben auch in Zukunft gutes Gelingen. Er brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die UWS auch in Zukunft ein wichtiger Partner der Stadt bei Erfüllung der ambitionierten Ziele im Wohnungsbau sein wird.

Der Bezug der Wohnungen ist für Herbst 2020 geplant. Die UWS investiert laut eigenen Angaben 5,8 Millionen Euro in das Projekt.