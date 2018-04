Holger Bachthaler neuer Spatzen-Trainer

Dicke Überraschung bei den Ulmer Spatzen: Der bisherige Trainer Tobias Flitsch hört zum Saisonende auf und übergibt das Traineramt der Regionalliga-Südwest-Fußballer an Holger Bachthaler, der momentan noch in der Nachwuchsakademie des österreichischen Meisters Red Bull Salzburg für die U 18 und Youth League unter Vertrag steht und früher Trainer in Illertissen war.

Sieben Spiele ohne Niederlage, Tabellenplatz sieben und damit auch die Klasse gehalten – die jüngsten Erfolge der Ulmer Spatzen in der Regionalliga Südwest haben eigentlich nicht auf einen Trainerwechsel hingedeutet. Normalerweise trennt man sich in so einer Situation nicht von seinem Chef-Trainer, betont der Sportvorstand des SSV Ulm 1846 Fußball, Anton Gugelfuß: „Die Mannschaft hat eine tolle Entwicklung genommen, alle zusammen haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Das Team hat die Spielweise unseres Trainerstabs unter der Leitung von Tobias Flitsch angenommen und zuletzt tolle Erfolge gefeiert.“

Wege trennen sich im Sommer

Dennoch werden sich die Wege des Trainers und des Vereins im Sommer trennen, der Vertrag von Tobias Flitsch endet wie vorgesehen zum 30. Juni 2018. „Wir wollen und müssen uns in etlichen Bereichen weiter professionalisieren, in der Geschäftsstelle genauso wie im Trainerstab, und gerade auch bei der Akkreditierung zum Nachwuchsleistungszentrum. Daher haben wir auch für den Trainer-Posten ein erweitertes Anforderungsprofil: der neue Chef-Trainer besetzt eine Vollzeitstelle, das geht quasi sieben Tage die Woche rund um die Uhr, und es soll auch ein Fußballlehrer mit entsprechender DFB-Lizenz sein.

Nach intensiven Überlegungen und einem eingehenden Gespräch mit Tobias Flitsch haben wir uns zusammen anders entschieden. Wir konnten mit Holger Bachthaler einen neuen Chef-Trainer für unsere Regionalliga-Mannschaft verpflichten, der alle Voraussetzungen erfüllt und viel Erfahrung und gute Kontakte mitbringt.“, gibt Gugelfuss eine erste und enorm wichtige Personalie für die kommende Spielzeit bekannt. So kann der Verein jetzt, nachdem der Klassenerhalt gesichert ist, auch voll in die Kaderplanung einsteigen.

Möglichst noch in diesem Monat soll auch eine Entscheidung für den Posten des künftigen Geschäftsführers folgen. „Tobias Flitsch genießt natürlich bis zum Saisonende unser vollstes Vertrauen und die ganze Unterstützung des kompletten Teams. Er leistet bei und für uns eine hervorragende Arbeit“, freut sich Gugelfuss auf ein hoffentlich erfolgreiches Saisonfinale.

