Hoher Schaden: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Rund 100 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag in Ulm ereignet hat.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war kurz vor 9.30 Uhr ein 45-Jähriger in seinem Auto in der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Olgastraße unterwegs. Vor dem Theater wollte er wenden, um zum Bahnhof zu kommen. Dabei übersah er mit seinem Audi aber eine von hinten kommende Straßenbahn.

Nur die Tram war noch fahrbereit

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der total beschädigte Audi, an dem rund 50 000 Euro Schaden entstand, musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen dürfte auch an der Tram ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden sein.

Sie war noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand.