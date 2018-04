Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Nicht um den Schaden gekümmert hat sich am Montag ein Unbekannter in Bernstadt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach hatte eine Frau ihren Audi gegen 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz Lonetal abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass der Audi an der gesamten rechten Seite beschädigt war.

Gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein anderes Auto beim Ausparken an dem Audi entlang gestreift sein. Dabei hat es die gesamte rechte Fahrzeugseite des Audi erheblich beschädigt.

Der Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Ihn sucht jetzt die Ulmer Polizei, die wegen der Unfallflucht ermittelt. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.