Erpresser von Galeria Kaufhof in Ulm vor Gericht

Der Ruf des Bitcoins ist nicht der beste. Ein Vorwurf: Weil die Blockchain-Währung anonym im Internet gehandelt werden kann, sei sie beliebtes Zahlungsmittel Krimineller. Auch der Erpresser von Galeria Kaufhof in Ulm verlangte offenbar Bitcoins – im Wert von 1,4 Millionen Euro. Nun wird ihm vor dem Ulmer Landgericht der Prozess gemacht.

Bombenattentat auf das Kaufhaus

Die Ulmer Staatsanwaltschaft wirft einem damals 62-Jährigen vor, im vergangenen Oktober Galeria Kaufhof in Ulm erpresst zu haben. Er habe gedroht, ein Bombenattentat auf das Kaufhaus zu verüben. Der Mann konnte jedoch ausfindig gemacht werden und sitzt seither in U-Haft.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der mittlerweile 63-Jährige am Nachmittag des 14. Oktober bei Galeria Kaufhof in der Ulmer Fußgängerzone eine Rohrbombenattrappe sowie ein Schreiben deponiert haben. In diesem habe er die Übertragung von Bitcoins im Wert von 1,4 Millionen Euro binnen 72 Stunden gefordert. Und angekündigt, dass er eine echte Bombe hochgehen lassen würde, wenn seine Forderung nicht erfüllt oder die Polizei informiert werde.

Vier Sitzungstage vorgesehen

Entdeckt wurde das Schreiben einen Tag später, am 15. Oktober. Das Kaufhaus wurde sofort geräumt und der Angeklagte konnte noch vor Fristablauf festgenommen werden. Kommenden Donnerstag, 31. März, beginnt vor der 1. Großen Strafkammer des Ulmer Landgerichts der Prozess gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchte besonders schwere räuberische Erpressung vor.

Es sind insgesamt vier Sitzungstage vorgesehen. Der Angeklagte wird vom Ulmer Rechtsanwalt Heribert Moosmann verteidigt. Den Vorsitz der Kammer führt Richter Michael Lang.