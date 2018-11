Hochsicherheitsspiel: Ulmer Spatzen treffen auf Primus Waldhof Mannheim

Wenn ein Regionalliga-Fußballverein extra ein Motto für ein einzelnes Spiel in Umlauf bringt, zeigt das einerseits, wie wichtig die Partie ist und andererseits, dass der Verein besondere Ziele hat. In diesem Fall ist es der SSV Ulm 1846 Fußball, der sich ein Motto ausgedacht hat. Der Drittplatzierte der Südwest-Staffel trifft am Samstag, 24. November, 14 Uhr, auf den Liga-Ersten SV Waldhof Mannheim. Eine Partie um die Spitze der Liga, an die die Ulmer noch nicht springen können, mit einem Sieg aber immerhin auf zwei Punkte dran wären an den Kurpfälzern.

Es gab keinen Grund, in der Vorbereitung etwas anders zu machen. Holger Bachthaler, Trainer

So viel zur Wichtigkeit des Spiels. Der Name des Mottos „Mit 12 Mann gegen Mannheim“ offenbart dann auch gleich das Ziel des Vereins. Der zwölfte Mann sind die Fans und auf die baut der SSV. Deshalb sollen so viele kommen wie möglich. Mit 2500 bis 3000 rechnen die Ulmer, aus Mannheim werden 500 bis 700 Gäste erwartet. Der äußere Rahmen würde sich somit abheben von den anderen Spielen gegen vermeintlich schwächere Teams. Sportlich gehen es die Ulmer aber an wie immer. „Es gab keinen Grund, in der Vorbereitung etwas anders zu machen“, sagte Holger Bachthaler am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. „Der einzige Unterschied war, dass wir eine Woche frei hatten.“ Am Wochenende pausierte die Regionalliga Südwest. Die erste der beiden freien Wochen verbrachten die Spatzen mit einem Testspiel gegen den Landesligisten TSV Buch (8:0) und mit Leistungstests. In dieser Woche steht die Vorbereitung auf das Mannheim-Spiel auf dem Programm.

Erfolgreiche Saison soll weiter gehen - SSV Ulm 1846 Fußball vor Topspiel gegen Waldhof Mannheim

Und in der sollten sich die Ulmer reingehängt haben, denn das Wort Primus beschreibt im Fall von Waldhof nicht nur den Tabellenersten, sondern tatsächlich das bis dato dominierende Team der Liga. In 17 Spielen gewann Mannheim 13 Mal, spielte zweimal unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen – eine davon gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. Am ersten Spieltag gewannen die Spatzen mit 1:0. Für Mannheim war es ein kleiner Stolperer vor einer Serie von zehn Spielen ohne Niederlage (bei neun Siegen). Der Ausrutscher siedelte die Mannheimer zusätzlich zum Punktabzug von drei Punkten erst mal unten in der Tabelle an. Den Abzug gab es aufgrund von Ausschreitungen beim Drittliga-Relegationsspiel gegen Uerdingen. Waldhof geht allerdings weiter gegen den Punktabzug vor. Wie es in der Sache weitergeht, könnte somit auch für die Ulmer noch interessant werden. Der Abzug hinderte das Team von Trainer Bernhard Trares jedenfalls nicht daran, zum besten Auswärtsteam der Liga zu werden.

Es war eines unserer schlechteren Spiele der Vorrunde. Holger Bachthaler, Trainer

Zum Auftakt der Hinrunde traf damals Vitalij Lux für die Donaustädter. Er war in den vergangenen Tagen für sein Heimatland Kirgisistan mit der Nationalmannschaft unterwegs, unterlag allerdings im Freundschaftsspiel gegen Japan mit 0:4. Am Mittwoch kehrte er zurück nach Ulm und kann am Samstag wohl mit dem Team auflaufen. Für Holger Bachthaler ist das Hinspiel gegen Mannheim allerdings für die anstehende Partie unwichtig. Er sagt sogar: „Es war eines unserer schlechteren Spiele der Vorrunde.“ Seine Mannschaft sei noch nicht im Spielrhythmus gewesen und auch die Mannheimer hätten sich nach dem Spiel noch Verstärkung ins Team geholt. Zudem könne die damalige Niederlage den Gegner zusätzlich motivieren, befürchtet er.

Neben Steffen Kienle wird am Samstag Adrian Beck wegen einer Gesichtsverletzung fehlen. Johannes Reichert ist angeschlagen.

