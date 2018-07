Hochschule Ulm lädtPartner ein

- Anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der Hochschule Ulm hat das Akademische Auslandsamt Vertreter aller internationalen Partnerhochschulen zum Ulm International Network 2010 eingeladen. Die Konferenz findet vom 7. bis 10. Juni an verschiedenen Standorten der Hochschule Ulm statt.

Erwartet werden 47 Teilnehmer von 20 Partnerhochschulen aus zwölf Ländern. „Als Hochschule legen wir sehr großen Wert auf die Vermittlung von Sprachen und interkultureller Kompetenz“, so Stephanie Wagner, Leiterin des Akademischen Auslandsamts, die mit ihrem Team die Konferenz organisiert. Die Austauschprogramme mit Hochschulen in aller Welt spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Optimierung und die weitere Förderung des internationalen Austauschs. Unter den Gästen werden auch hochrangige Vertreter sein wie -- der Rektor der Lawrence Technological University in Michigan, USA -- der Vice Chancellor und Principal der Central University of Technology Free State in Bloemfontein, Südafrika -- der Vice Rector for International Communication der Sibirischen Akademie für Luft- und Raumfahrt Krasnoyarsk, Russland, der Präsident des Hubei Automotive Industries Institute in Shiyan, China, der Vice President der Yangzhou University in Jiangsu, China, und der Rektor der Universidad Politecnica de Valencia, Campus Gandia, Spanien.

Die Veranstaltung wird am Montag, 7. Juni, um 10 Uhr in Raum Q102, Campus Albert-Einstein-Allee 55, durch den Rektor, Professsor Dr. Achim Bubenzer, eröffnet. Am Abend findet im Rathaus um 17 Uhr ein Empfang durch den Oberbürgermeister der Stadt Ulm statt. Neben Fachvorträgen stehen an den anderen Tagen auch eine Exkursion zum Zeppelin-Museum nach Friedrichshafen sowie ein Besuch bei der Firma EvoBus in Neu-Ulm auf dem Programm.

Ein weiterer Höhepunkt wird die Partnerhochschul-Messe auf dem Campus Prittwitzstraße 10 am Mittwoch, 9. Juni, ab 14 Uhr sein. Hier stellen sich die Partnerhochschulen vor.