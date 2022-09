Mit Degen und Schwert: Historische Schwertkämpfer treffen sich zum Schwabenhau in Ulm

Stahl trifft auf Stahl, wenn sich die HEMA Schwertkämpfer mit ihren stumpfen Klingen duellieren. Am 24. und 25. September kamen in Ulm rund 60 HEMA-FechterInnen zum 10. Schwabenhau zusammen, um Workshops zu besuchen und mit historischen Waffen wie Langschwert, Rapier, Schwert & Buckler, Seitschwert & Rotella sowie -einmalig dieses Jahr und komplett unhistorisch- Poolnudeln miteinander zu fechten. Das berichtet der Verein Schwabenfedern in einer Pressemitteilung.

„Dabei sind historische Waffen aus Stahl leichter als viele denken, denn ein Langschwert, also die Waffe, die viele mit dem Rittertum verbinden, wiegt nur ungefähr 1,5 Kilogramm und ein Rapier, den etwa die drei Musketiere mit sich führen, nur rund ein Kilogramm“, so Alexander Fürgut.

Historische Kampfkünste aus dem 14. Jahrhundert wird beliebter

HEMA steht dabei für Historical European Martial Arts und beschreibt historische Kampfkünste nach europäischen Quellen, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Dieser Kampfsport wird seit einigen Jahren auch in Deutschland zunehmend beliebter und die Zahl der privaten und in Vereinen organisierten Fechtschulen steigt. In Deutschland gibt es rund 5000 HEMA-FechterInnen und in Österreich rund 850. HEMA umfasst den Umgang mit zahlreichen Waffengattungen, die über die Jahrhunderte aus der Mode geraten sind und nun unter Einbeziehung historischer Quellen sportlich wiederentdeckt und aufgearbeitet werden.

Wegen Corona musste der Schwabenhau die letzten zwei Jahre ausfallen. „Wir sind sehr froh, unser Vorzeige-Event dieses Jahr wieder abhalten zu können. Die Stimmung in der Halle war großartig, man hat total gemerkt, wie sehr sich alle gefreut haben wieder hier zu sein," so Organisator Alexander Fürgut.

In diesem Jahr waren Trainer aus Deutschland, Österreich und der Slowakei eingeladen. „Der Schwabenhau ist eines der entspanntesten HEMA-Events in Deutschland bei gleichzeitig hochkarätiger Trainerbesetzung,“ so Schwabenfedern-Trainer und Nationalkaderathlet Michael Hein.

Eine Überraschung für alle Teilnehmer

Eine Besonderheit zum zehnten Jubiläum war die Schlacht von Ulm, bei der zwei 30-Personen-Teams mit halbierten Poolnudeln gegeneinander antraten. „Wir wollten dieses Jahr eine Überraschung einbauen, die so noch niemand vorher gemacht hat. Die Teilnehmer wussten, bis die Schlacht von Ulm losging, selbst nicht, was sie erwartet. Mit Poolnudeln zu fechten ist technisch zwar nicht anspruchsvoll, aber dafür auch in großen Gruppen sicher und macht total viel Spaß.“ so Fürgut.

Der Verein stellt Athleten für den Nationalkader

Der Schwabenhau wird jedes Jahr von den Schwabenfedern Ulm ausgerichtet und ist eines der größten HEMA-Events Deutschlands. Die Schwabenfedern sind Teil der Fechtabteilung des SSV Ulm 1846 und veranstalten Anfang des Jahres mit dem Symphony of Steel auch eines der größten Langschwert-Turniere Deutschlands. Sie stellen mehrere Athleten für den Langschwert-Nationalkader und sind international in Wettkämpfen erfolgreich.