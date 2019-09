Himbeersoße löst Feuerwehreinsatz aus

Eine 80 Jahre alte Frau hat am Dienstagnachmittag vergessen, einen Topf mit Himbeersoße vom Herd zu nehmen. Die Feuerwehr rückte gegen 15.30 Uhr in die Wohnung in der Reichnberger Straße in Illertissen aus.

Nachbarn wurden durch den Alarm eines Rauchmelders auf die Wohnung und später auch auf Rauch aus dem Dachfenster aufmerksam.

Die Feuerwehr stellte alsbald fest, dass es kein offenes Feuer in der Wohnung gab, sondern die Himbeersoße übergekocht und eingebrannt war.