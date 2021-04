Wo Eltern, die ihr Kind verloren haben, Hilfe finden

Eine Frau erscheint alleine in einer Beratungsstelle. Bald wird sie alleinerziehende Mutter. Sie befindet sich in der 34. Schwangerschaftswoche, als sie die Diagnose bekommt, ihr Kind würde bei der Geburt ohne Gehirn auf die Welt kommen. Es ist ein später Zeitpunkt in der Schwangerschaft. Das Kinderzimmer ist schon eingerichtet, der Mutterschutz beantragt und ein Name ausgesucht. Vielleicht hat sie ihr Baby auch schon bei einer Kindertagesstätte angemeldet. Niemand weiß, auch die Ärzte nicht, warum die Diagnose nicht schon vorher gestellt werden konnte. Für die Frau ist die Entscheidung zum Spätabbruch ein schwieriger Prozess, jeder Tag quält sie mehr. Die Beraterin begleitet ihren Trauerprozess für ein Jahr, vermittelt sie an eine Selbsthilfegruppe, bis sie wieder gut im Leben stehen kann.

Fünf Beratungsstellen in der Region Neu-Ulm/Ulm

So schildert Johanna Mludek, tätig bei der Beratungsstelle Donum Vitae in Neu-Ulm, die Geschichte einer Frau, die sich vor einiger Zeit mit ihrer Diagnose an sie wandte. Auch die anderen Beraterinnen haben viel zu berichten von schwierigen Entscheidungen, die sie zwar nicht abnehmen, aber begleiten und unterstützen können. „Frauen mit den unterschiedlichsten Geschichten kommen zu uns“, sagt Mludek. Doch die Beraterinnen unterstützen ihre Klientinnen nicht nur in der Frage nach einem möglichen Schwangerschaftsabbruch, sondern auch wenn Frauen eine Fehlgeburt erleiden.

Insgesamt fünf Beratungsstellen in der Region Neu-Ulm/Ulm unterstützen Frauen und Familien bei Fragen zu Schwangerschaft, Elternzeit und Familienplanung. Nach einer Fehlgeburt bieten die Stellen Trauerbegleitung für Mütter und Väter an, die ihr Kind in der Schwangerschaft oder nach der Geburt verloren haben. Dazu hat sich ein Arbeitskreis aus den fünf Beratungsstellen zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie neue Materialien veröffentlicht, um trauernde Paare und Familien zu unterstützen.

„Konnten schon viele Menschen in der Region erreichen“

Die Beratungsstellen arbeiten seit 15 Jahren über die Donau hinweg eng zusammen, unabhängig von den unterschiedlichen Trägern. Margarita Straub von der Ulmer Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung spricht von einer bewährten Zusammenarbeit und führt aus: „Mit unseren Initiativen konnten wir schon viele Menschen in der Region erreichen.“

Speziell zur Trauerbegleitung gründeten die Beraterinnen einen Arbeitskreis. Denn wie Johanna Mludek betont: „Trauerbegleitung ist bei uns allen ein Stück der Arbeit.“ Die Fäden laufen bei Narcisa Koch zusammen. Als Leiterin der Informations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik Ulm organisiert sie gemeinsame Treffen und Projekte.

Zuletzt veröffentlichte der Arbeitskreis eine neue Broschüre zum Thema Trauerbegleitung für Mütter und Väter, die ihr Kind in der Schwangerschaft oder nach der Geburt verloren haben. „Vor fast 20 Jahren haben wir extra Flyer mit Angeboten für Eltern erstellt. Jetzt wollten wir eine aktuelle, neue Broschüre, die anspricht und Impulse und Informationen geben soll“, sagt Eleonore Wolf, Leiterin des Sozialdienstes katholischer Frauen in Neu-Ulm und Teil des Arbeitskreises. Den Frauen gehe es darum, Eltern ihre Rechte und Möglichkeiten aufzuzeigen.

Gefühle und Gedanken trauernder Eltern werden in Worte gefasst

In der Broschüre mit hellen Farben und vielen Bildern werden mögliche Gefühle und Gedanken trauernder Eltern in Worte gefasst. Zudem stellt sie das Beratungsangebot der Region vor: Seelsorge-, Selbsthilfeangebote sowie Literaturtipps und Internetlinks. „Wir wollten mit der Zeit gehen und so ist die Webseite entstanden“, sagt Wolf. „Das Online-Pendant der Trauerbroschüre“, wie Narcisa Koch formuliert. Die Broschüre ist klein und passt in jede Handtasche. Damit will der Arbeitskreis verhindern, dass das Heft liegen bleibt, wenn eine Frau nicht zeigen möchte, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat.

„Es ist hochemotional und schwierig, darüber zu sprechen“, sagt Margarita Straub. Johanna Mludek fügt hinzu, es komme auch vor, dass Frauen erst nach einiger Zeit bei ihrer zweiten Schwangerschaft Begleitung bräuchten. „Erst dann kommt alles hoch. Da merkt man das Tabu. Frauen halten sich zurück, der Gesellschaft ihre Probleme darzustellen“, sagt sie. Straub spricht hingegen bewusst nicht von einem Tabu, sondern sieht die Schwierigkeit in der hohen Emotionalität des Themas. In etwa jede fünfte Frau erfahre eine Fehlgeburt. „Die ganz genaue Zahl kenne ich nicht, aber wir glauben, dass der Bedarf an Beratung größer ist“, sagt Straub.