Hilfe aus Ulm für Erdbebenopfer

Tote und Verletzte waren nach mehreren Erdbeben in Kroatien Anfang des Jahres zu beklagen. Um den Betroffenen vor Ort zu helfen, setzten sich auch Unterstützer aus Ulm in Bewegung.

So half der DRK-Kreisverband Ulm den Menschen in der betroffenen Region in Kroatien unlängst mit Corona-Schutzausrüstung aus. Um zu erfahren, was am dringendsten benötigt wird, hatte der Ulmer DRK-Kreisgeschäftsführer Tobias Schwetlik laut Mitteilung des DRK „umgehend“ das Roten Kreuz in Zagreb kontaktiert. Eine aus Bosnien stammende Mitarbeiterin des Ulmer DRK-Tafelladens fungierte bei der Kontaktaufnahme als Dolmetscherin. Schließlich wurde die Schutzausrüstung auf den Weg geschickt.

Auch das Ulmer Busunternehmen Baumeister-Knese bewies Solidarität. Ein Mitarbeiter der Firma organisierte einen Transport mit gespendeten Hilfsgütern: so zum Beispiel Kleidung, Hygieneartikel, Wasserpumpen, Spülmittel und Windeln. Drei Tage verbrachte der Mitarbeiter von Baumeister-Knese in dem betroffenen Gebiet und verteilte die Sachen. Transportiert wurden diese in einem Bus des Unternehmens.