Hilde Mattheis zum Abschied mit Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet

Im Rahmen einer Feierstunde wurde die langjährige Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis von den Kreisverbänden Ulm und Alb/Donau in den politischen Ruhestand verabschiedet. Mattheis war von 2002 bis 2021 über die Landesliste Baden-Württemberg für den Wahlkreis Ulm (WK 291) Abgeordnete des Deutschen Bundestags, zur Bundestagswahl 2021 aber nicht mehr angetreten.

Die Veranstaltung mit etwa 70 Gästen überwiegend mit SPD-Bezug fand im Saal der ehemaligen Hochschule für Gestaltung (HfG) statt. Die Laudatio hielt Maria Noichl, MdEP aus Rosenheim und Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF). Die Sozialdemokratin ist seit 2014 Mitglied des im Europäischen Parlaments und eine langjährige politische Weggefährtin von Mattheis. Noichl beschrieb Mattheis in ihrer Würdigung als eine unbestechliche Demokratin, der es immer mit aller Kraft darum gegangen sei, die Demokratie zu stärken. Sie sei eine überzeugte Europäerin und eine Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. „Bei Hilde zeigt das Navi stets nach Links“. Sie sei eine Politikerin mit Ecken und Kanten stellte Noichl fest. Symbolisch überreichte Sie an Mattheis ein Verkehrsschild mit einem weißen, nach links weisendem Pfeil. Das Schild war zuvor von allen anwesenden Gästen unterschrieben worden.

Es erfolgte ein Überblick über die politischen Stationen und Wirkungsbereiche der Neu-Ruheständlerin: Hilde Mattheis trat 1986 in die SPD ein. Weitere Funktionen waren: Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) im Kreisverbandes Ulm 1992 bis 1996; Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Ulm 2000 bis 2005, Mitglied des Landesvorstands der SPD Baden-Württemberg von 1995 bis 2018 sowie Mitglied des SPD-Parteivorstand 2005 bis 2013. Weiterhin Vorsitz des Forums Demokratische Linke 21 (DL21) von 2011 bis 2021.

Die Ulmer Sozialdemokraten dankten Hilde Mattheis für Ihr langjähriges Wirken mit zahlreichen Geschenken. „Hilde Mattheis hat sich um die SPD im Bund, im Land und auch in der Region mit ihrer klaren Haltung zu streitigen Themen verdient gemacht.“ so der Ulmer SPD-Kreisvorsitzende Martin Ansbacher. Martin Ansbacher überreichte im Namen der Ulmer SPD eine Stammbaum-Patenschaft. Dr. Ramona Häberlein-Klumpner und Jan Rothenbacher, die beiden Vorsitzenden der SPD-Alb/Donau, übergaben einen Ulmer Hocker - ein Traditions-Möbelstück der HfG-Geschichte. Annegret Weit steuerte den Geschenken außerdem für die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) einen Korb mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten bei.

Höhepunkt des Nachmittags war für Mattheis sicherlich die Ehrung mit der Willy-Brandt-Medaille durch die beiden Kreisverbände. Die Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die SPD an verdiente Mitglieder vergeben kann. Jan Rothenbacher überreichte der verdienten Genossin in Würdigung Ihres politischen Schaffens die Auszeichnung.

In Ihrer kurzen Bilanz- und Dankesrede blickte Mattheis auf persönliche Höhepunkte und wichtige politische Erfolge im Bundestag zurück. So erinnerte sie an die Einführung von Pflege-Graden sowie die Zustimmungspflicht bei Organspenden - beides Themen ihres politischen Schwerpunkt-Gestaltungsbereichs. Ihr Wahlkreis und die Ulmer SPD sei für sie stets eine Oase gewesen, wo sie stets neue Kraft für ihre Berliner Parlamentszeit getankt habe. Denn „es war nicht immer leicht" resümierte Mattheis über ihre 19 Jahre als Bundestagsabgeordnete.

Ganz zur Ruhe setzen will sich die Politikerin aber noch nicht. Sie kündigte an, sich auch weiterhin für Geflüchtete einzusetzen. Mattheis hatte sich zuletzt insbesondere in der Ukraine-Hilfe engagiert. Für die musikalische Begleitung des Nachmittags sorgte der Ulmer Liedermacher Walter Spira. Ihn verbindet mit Mattheis eine gemeinsame (Lehramts-) Studienzeit.