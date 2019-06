Hier sind bald 71 neue Wohnungen fertig

Die Rohbauten sind fertig, Anfang nächsten Jahres können etwa 200 Mieter einziehen: An der Münsterblickstraße und auf dem Gelände der alten Stadtgärtnerei in Neu-Ulm entstehen insgesamt 71 neue Wohnungen. Auf dem Areal westlich der Reuttier Straße (beim Friedhof) wurde aus diesem Anlass am Donnerstag ein „schwäbisches Richtfest“ gefeiert, wie Oberbürgermeister Gerold Noerenberg vor geladenen Gästen sagte – gemeint war ein Festakt im Doppelpack, der natürlich weniger kostet als zwei getrennte Feiern.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Nuwog investiert hier etwa 14,6 Millionen Euro in den geförderten Wohnungsbau. An der „Alten Stadtgärtnerei“ entstehen auf ungefähr 1850 Quadratmetern Wohnfläche 21 Zwei-Zimmer-Wohnungen sowie jeweils fünf Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen – mit einem „Höchstmaß an industrieller Vorfertigung“, wie Gerold Noerenberg erläuterte. Die Massivfertigteile aus Stahlbeton mit Thermo- und Sandwichelementen prägen den fünf- bis sechsstöckigen Neubau und erforderten beim Bau ein Höchstmaß an Präzision, wie beim Richtspruch zu hören war.

Es ist nicht nur wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sondern auch immer wieder neue Dinge auszuprobieren Oberbürgermeister Gerold Noerenberg

Einen Steinwurf entfernt wurde der zweite Bauabschnitt des Projekts „Münsterblick“ verwirklicht, in Hybridbauweise aus Stahlbeton in Verbindung mit Holz. Dort werden auf fast 3000 Quadratmetern insgesamt 40 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen fertiggestellt. Für die Gestaltung des Objekts ist das Wiener Architekturbüro Studio Vlay Streeruwitz verantwortlich, das Vorhaben an der alten Stadtgärtnerei basiert auf einem Entwurf der Münchner Architekten Fink und Jocher.

„Es ist nicht nur wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sondern auch immer wieder neue Dinge auszuprobieren“, sagte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Die Nuwog errichte hier „zwei besondere Gebäude, die dieses Quartier prägen“. Beide entstanden im Modellvorhaben „Effizient bauen, leistbar wohnen – mehr bezahlbare Wohnungen für Bayern“. Wie Ministerialdirigentin Karin Sandeck erläuterte, unterstützt der Freistaat das Doppel-Projekt mit Darlehen und Zuschüssen in Höhe von 9,3 Millionen Euro.

Nuwog-Geschäftsführer Andreas F. Heipp betonte, dass es sich bei den Neubauten um keine „08/15-Häuser“ handle: „Die Mieter müssen sich darauf einlassen.“ Insgesamt baut die Nuwog derzeit 145 Wohnungen, von denen 23 demnächst fertig werden. Mit 52 Objekten soll noch dieses Jahr begonnen werden. Heipp sieht die Aufgabe der städtischen Wohnungsgesellschaft jedoch nicht nur auf den Bau von Wohnraum beschränkt: „Es geht eigentlich darum, Identität zu stiften.“

