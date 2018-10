Hier entsteht ein neues Stück Bundesfestung

Es ist der größte Wiederaufbau in der langen Geschichte der Bundesfestung. Auf den Tag genau 174 Jahre nach der Grundsteinlegung begann der Förderkreis mit der Rekonstruktion des letzten fehlenden Puzzlestücks des am besten erhaltenen Außenforts der kompletten Anlage. In den vergangenen Monaten wurde bereits ein modernes Untergeschoss errichtet, das einmal als Lagerraum dienen soll.

Ein lang gehegtes Bauvorhaben wird das Festungsmuseum endlich vervollständigen: Die Rekonstruktion des Blockhauses. (Foto: Helmstädter)

1859 wurde der frühere Truppenstützpunkt erbaut, 1921 abgerissen. Und wenn es nach Matthias Burger, dem Vorsitzenden des Förderkreises geht, soll 100 Jahre später, also 2021, das Blockhaus wieder stehen. Nach historischen Plänen und komplett in Eigenarbeit errichtet der Verein das Haus mit dem irreführenden Namen. Denn der Laie denkt bei Blockhäusern eher an Holzgebäude- Doch wie Michael Hartlieb, der Vize-Vorsitzende, erläutert, hat sich der Begriff im militärischen Befestigungswesen auch für Steingebäude durchgesetzt.

Dachboden diente in Friedenszeiten als Lager

Zwei solche Blockhäuser, die sich immer außerhalb des Festungsgrabens an Verteidigungspositionen befinden, von denen aus gegnerische Angriffe am besten unterbunden werden können, gibt es in der Bundesfestung noch in Fort Albeck. Doch diese sind längst zu Wohnhäusern umfunktioniert. Diese Blockhäuser und auch jenes am Oberen Kuhberg, das nun rekonstruiert wird, sehen ihn der Tat auf den ersten Blick aus wie Wohnhäuser mit einem Satteldach. Der Dachboden diente in Friedenszeiten als Lager. In Kriegszeiten, so erläutert Hartlieb, wäre das Dach abgebaut und dann mit Erde als Schutz vor Geschossen aufgeschüttet worden. Getreu den historischen Originalplänen verbaut auch der Förderkreis 32 Zentimeter mal 32 Zentimeter dicke Hölzer für eine „Bombenbalkendecke“. Und auch Schießscharten werden – wie im Original – eingebaut.

Grundsteinlegung, exakt 174 Jahre nach der Grundsteinlegung zum Bau der Bundesfestung, am 18. Oktober 2018. (Foto: Helmstädter)

Ulms Baubürgermeister Tim von Winning, der zur Grundsteinlegung am Hochsträß mit dem E-Bike anreiste, gab zu, anfänglich skeptisch gewesen zu sein, als er von den Plänen des Förderkreises erfuhr. „Mein Gefühl, dass wir zusätzliche Räume in der Bundesfestung brauchen, war nicht sehr ausgeprägt“, sagte er angesichts von hunderten allein in der Wilhelmsburg leer stehenden Zimmern. „Doch ich habe mich überzeugen lassen.“ Es sei richtig, dass das bereits existierende Festungsmuseum im einzig fast vollständig erhaltenen Fort im dem Blockhaus komplettiert wird.

Was die Rekonstruktion kostet, ist offen

800 000 Euro trieb der Förderkreis selbstständig für das moderne Untergeschoss auf. Es ist durch imposante, historische Tunnel unterirdisch mit dem Neubau verbunden, sodass das Blockhaus künftig auch bei schlechtem Wetter Teil des Rundgangs sein kann. Was die Rekonstruktion kostet, sei noch völlig offen, so Burger. Primär gehe es durch die Eigenarbeit vor allem um Kosten für Baumaterialien.

Seit der Vereinsgründung 1974 hat sich viel getan. Ein lang gehegtes Bauvorhaben wird das Festungsmuseum endlich vervollständigen: die Rekonstruktion des Blockhauses. (Foto: Freundeskreis Bundesfestung)

Und hier kam dem Förderkreis bereits die Stadt Neu-Ulm entgegen: Bei Abbrucharbeiten südlich des Bahnhofs rund um die Caponnieren fielen Steine an, die die Stadtverwaltung dem Förderkreis überließ und künftig den Kalksteinsockel der Rekonstruktion bilden. Auch im Innern des Blockhauses mit einer Grundfläche von 140 Quadratmetern soll es aussehen wie früher: Mit Kalk grob verputze Wände, Holzboden und Schießescharten sollen den Museumsbesucher in die Zeit des „Deutschen Bundes“ versetzen. Mit einer Ausnahme: Auf elektrische Beleuchtung will der Förderkreis nicht verzichten.

Begeistert von dem Vorhaben des Förderkreises zeigte sich auch Wolfgang Dieterich, Geschäftsführer Ulm/Neu-Ulm Touristik. Die Bundesfestung als das neben dem Münster zweite die Doppelstadt prägende Bauwerk, werde touristisch immer wichtiger. Wie berichtet, steht die größte europäische Verteidigungsanlage, im Zentrum der Landesgartenschau 2030. Ziel ist es, die Glacisanlagen von der Wilhelmsburg bis zur Donau als durchgängig erlebbaren Grünring auszubauen. „Hoffentlich“, so von Winning, ist bis dahin auch das Festungsmuseum um nachgebautes Blockhaus reicher.

Schattige Plätzchen sind in diesen Tagen gefragter denn je. In Ulm kann man auf dem Michelsberg einen schattigen Platz mit einer Besichtigung verbinden. Dort steht nämlich die Bundesfestung. Hinter der steckt eine lange Geschichte, die im 19. Jahrhundert begonnen hat. Und im Jahr 2030 wird dort die Landesgartenschau stattfinden. Wir waren heute auf der Bundesfestung unterwegs.

Mehr entdecken: Holzscheune brennt komplett aus