Hier entsteht ein Autokino über den Dächern Ulms

Wegen Corona bleiben die Leinwände in den Kinos dunkel. Filmgenuss gibt’s trotzdem in Ulm. Am Freitag, 1. Mai, startet auf dem Dach des Blautalcenters ein Autokino. Realisiert wird es vom Xinedome, den Gastronomen Michael Freudenberg und Oliver Loser und dem Lokalradio Donau3FM.

Nachdem Statiker, die Stadt und Techniker ihr „Go“ gegeben hätten, geht es mit dem deutschen Blockbuster „Nightlife“ mit Elyas M‘Barek los. Guido Reuter vom Blautalcenter zeigt sich begeistert: „Wir werden große Teile unseres Dachs als Fläche zur Verfügung stellen, auch die Zu- und Abfahrten sind perfekt geregelt.“

Die Leinwand sei „unglaubliche“ 72 Quadratmeter groß, Reuter verspricht „sehr gutes Kinofeeling.“ Wichtig sei: Pro Auto dürfen maximal zwei Erwachsene und zusätzlich bis zu zwei Kinder bis 14 Jahren sitzen.

Täglich werde es eine Vorstellung ab 21 Uhr geben, später im Sommer ab 21.30 Uhr. 90 Minuten vor Filmbeginn wird die Fläche zum Befahren geöffnet. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf.

Und was wird gezeigt? Julia Uchtmann vom Xinedome: „Wir haben uns für die erste Woche für eine Mischung aus Oscar-prämierten Topfilmen wie ‚Bohemian Rhapsody‘ und ‚Joker‘ und aktuellen deutschen Blockbustern wie ‚Die Känguru-Chroniken‘ und ‚Nightlife‘ mit Elyas M’Barek entschieden.“

In der zweiten Woche gehe es unter anderem mit zwei Will Smith-Filmen, Gemini Man und Bad Boys for Life, dem neuesten Disney-Film Onward und dem Grusel-Hit Countdown weiter. Der Ton zum Film komme aus dem jeweiligen Autoradio, über eine eigene UKW-Frequenz.

Am Programm der folgenden Wochen werde noch gearbeitet. Infos dazu bekommt man jederzeit über die Homepage www.ulmer-autokino.de, auf der Facebookseite des Ulmer Autokinos oder regelmäßig im Programm und allen Kanälen von Donau3FM.

Für das leibliche Wohl sorgen die Gastronomen Michael Freudenberg und Oliver Loser. „Jeder erhält bei der Einfahrt ein Snackpaket mit Popcorn, Chips, süßen Snacks und Softgetränken“, erklärt Oliver Loser. Dieses Snackpaket sei bereits im Kinoticketpreis enthalten.