Es ist die wohl letzte offene Flanke eines in den vergangenen Jahren runderneuerten Ulmer Stadtbilds: Das Grundstück gegenüber den Stadtwerkegebäuden und dem Autohaus Hanser + Leiber an der Kreuzung von Karlstraße und Neutorstraße.

Ein wichtiges Stück Stadt-Reparatur. Tim von Winning, Ulms Baubürgermeister

Der Bauträger und Projektentwickler Realgrund will dort einen vier- bis siebengeschossigen Komplex mit insgesamt 130 Wohnungen errichten. „Ein wichtiges Stück Stadt-Reparatur“, nannte Baubürgermeister Tim von Winning das Projekt bei der einstimmigen Verabschiedung des kombinierten Aufstellungs- und Auslegungsbeschlusses im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Wie viele Millionen Realgrund dort investiert, wurde nicht genannt. Doch die Summe dürfte im mittleren zweistelligen Bereich liegen. Alleine 15,5 Millionen Euro investierte Realgrund unweit des neuen Projekts an der Ecke Karlstraße/Syrlinstraße. Und hier entstanden nur 59 Wohnungen.

Auf dem Dach ein begrünter Innenhof

Im Erdgeschoss des „neuen Stadteingangs“, so von Winning, soll nach den am Dienstag im Ulmer Bauausschuss vorgestellten Plänen ein Supermarkt („Vollsortimenter“) mit etwa 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Auf dem Dach des Supermarkts – also im ersten Geschoss – soll ein begrünter Innenhof entstehen, der den Bewohnern vorbehalten sein soll.

Mehr entdecken: Baustellen führen zu chaotischen Szenen am Ulmer Hauptbahnhof

Die Baustellen-Situation rund um den Ulmer Hauptbahnhof führt derzeit besonders an der dortigen Straßenbahnhaltestelle zu chaotischen Zuständen. (Foto: Ralf Zwiebler)

Eine Verträglichkeitsprüfung der neuen Einzelhandelsfläche eines Augsburger Wirtschaftsberatungsbüros kam laut Sitzungsvorlage zu dem Ergebnis, dass ein neuer Lebensmittelmarkt an dieser Stelle keine schädliche Konkurrenzsituation schaffe sondern der Nahversorgung diene. Der Supermarkt werde zudem von der neuen Straßenbahnlinie profitieren, da sich in unmittelbarer Nähe eine Haltestelle befindet.

Siebengeschossiger Kopfbau als Eingang

An der markanten Blockecke zwischen Karl- und Neutorstraße will Realgrund einen eingerückten, siebengeschossigen Kopfbau als Eingang in die Karlstraße und in das neue Areal bauen. Trotz großflächigem Supermarkt: vorrangig diene das Vorhaben der Versorgung mit Wohnraum. In den Obergeschossen sei folgerichtig ausschließlich Wohnnutzung untergebracht. Es entstehen Ein- bis Fünfzimmerwohnungen, die als Eigentumswohnungen, frei finanzierte Mietwohnungen und/oder geförderte Mietwohnungen realisiert werden sollen.

Laut dem Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ werden an der Uni Ulm „Tiere zum Rauchen gezwungen“. Tatsächlich sind im Trauma-Sonderforschungsbereich 1149 Mäuse in genehmigten Experimenten Rauch ausgesetzt - anders als von den Tierschützern dargestellt.

Entlang der Neutorstraße sind vorrangig Einzimmerwohnungen angeordnet. Diese kompakte Wohnform sei ideal etwa für Studenten oder Berufspendler. Der Anteil an gefördertem Wohnraum beträgt 20 Prozent bezogen auf den Anteil der städtischen Grundstücksflächen. Etwa 69 Prozent der öffentlich geförderten Wohnfläche entfällt auf 4-Zimmer-Wohnungen.

Teilweise befinden sich die Grundstücke bereits im Besitz der Realgrund oder der Projektentwickler steht kurz vor dem Kauf von der Stadt Ulm.

Investor nicht an Beschlüsse gebunden

Nachdem Realgrund bereits 2011 die Kaufoption unterschrieb, ist der Investor nicht an die Beschlüsse der Wohnungsbaudebatte gebunden. Und sehr zum Leidwesen der Fraktion der Grünen wird (freiwillig) nur 20 Prozent (bezogen auf die von der Stadt gekauften Grundstücke) als geförderter, also günstiger Wohnraum realisiert. Annette Weinreich (Grüne) betonte, dass der Grundstückswert seit Unterzeichnung der Kaufoption wohl um zehn Prozent gestiegen sei. „30 Prozent waren in den Verhandlungen aber nicht durchzubringen“, sagte von Winning. „30 Prozent wären aber besser“, konterte Michael Joukov-Schwelling (Grüne).

Die Inhaber eines bestehenden Blocks entlang der Neutorstraße stellten sich quer. Wie der Baubürgermeister sagte, hätte sich die familiär verbundene Eigentümergemeinschaft trotz eines lukrativen Angebots nicht auf einen Verkauf einigen können. Und jetzt werde der millionenteure Neubau um ein baufälliges, offenbar nicht mehr sanierungsfähiges Haus der Nachkriegszeit herumgebaut. Oder die Pläne werden kurzfristig wieder geändert und das Grundstück werde doch noch verkauft und miteinbezogen.

Nach einem „sehr ehrgeizigen Plan“ von Realgrund, so von Winning, soll dieses Jahr noch Baubeginn sein.