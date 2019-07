Hier entstehen 78 neue Wohnungen

21,6 Millionen Euro investieren die Projektpartner Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft (UWS) und die Wohnungsbaugenossenschaft Ulmer Heimstätte in den ersten größeren Mietwohnungsbau in der Oststadt seit Jahrzehnten. Nun war Richtfest, für das aus drei Baukörpern bestehende Haus.

Auf einem ehemaligen Parkplatz nahe der Agentur für Arbeit entstehen 78 bezahlbare Wohnungen. Heimstätten-Vorstandsmitglied Christoph Neis betonte, dass die Genossenschaft in erheblichem Umfang durch Neubau und Sanierung in die Zukunftsfähigkeit ihres Wohnungsbestandes investiere.

Barrierefreiheit bietet hohen Wohnkomfort

Der Neubau Schwamberger Hof setze die konsequente Neubaupolitik der Bestandsergänzung um zeitgemäße, barrierefreie Wohnungen mit hohem energetischem Standard fort. Die Barrierefreiheit in den neuen Wohnungen biete nicht nur für Bewohner mit eingeschränkter Mobilität einen hohen Wohnkomfort.

Der Anteil von mindestens einem Drittel geförderter Wohnungen bei beiden Projektpartnern garantiert eine ausgewogene Sozialstruktur im neuen Quartier. „Dieses Bauvorhaben wird darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der im Ulmer Gemeinderat beschlossenen Ziele der Wohnungsbaudebatte leisten“, sagte UWS-Geschäftsführer Frank Pinsler.

Dass um die Wohnungsbauziele zu erreichen, die gemeinsame Anstrengung aller Marktakteure notwendig sei, betonte Oberbürgermeister Gunter Czisch in seinem Grußwort. Wie berichtet, sieht die kommunale Wohnbau-Offensive den Bau von 3500 Wohnungen in fünf Jahren vor. Den beiden großen Ulmer Wohnungsunternehmen komme dabei eine herausragende Rolle für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Ulm zu. Auch bei zukünftigen Entwicklungsprojekten seien die UWS und die Heimstätte von großer Bedeutung.

Fertigstellung ab Mitte 2020 geplant

Die Fertigstellung und Übergabe an die Mieter der Wohnungen mit zwei, drei oder vier Zimmern ist ab Mitte 2020 geplant. UWS und Heimstätte investieren 21,6 Millionen in den städtebaulichen Lückenschluss in der Oststadt.

Für die geplante Gewerbefläche im Erdgeschoss gebe es bereits Mietinteressenten. Sie soll zusätzlich für eine Belebung des Quartiers sorgen.