Heute lange Einkaufsnacht

„Ulm lässt dein Herz höher schlagen“ – unter diesem Motto wirbt das Ulmer City-Marketing für das Ulmer „Herbstklopfen“ am Freitag und Samstag, 23. und 24. Oktober. Mit einer langen Einkaufsnacht am Freitag bis 22 Uhr und zahlreichen herbstlichen Aktionen aus Gastronomie und Handel am Freitag und Samstag sollen die Besucher der Ulmer Innenstadt verwöhnt werden.

Produktpräsentationen geplant

Neben Beratungs- und Rabattangeboten für die Herbstmode sind bei vielen Mitgliedern des Ulmer City-Marketings Produktpräsentationen geplant.

„Wir freuen uns von Herzen, dass so viele Geschäfte und Betriebe mitmachen, um die Herzen unserer Besucher höher schlagen zu lassen. Wir hoffen auf das perfekte Shoppingwetter und zahlreiche Gäste, die bei uns ganz entspannt und unter voller Einhaltung der gegebenen Hygienemaßnahmen zwei herbstliche Verwöhntage verbringen werden“, so Citymanagerin Sandra Walter.

Rübengeistbilder in der Platzgasse abgeben

Auch für Familien sei an beiden Tagen einiges geboten. Eine Aktion heißt „Mein schauriger Rübengeist“. Jedes Kind, das am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr ein gemaltes oder gebasteltes Rübengeistbild in der Platzgasse gegenüber vom Schuhhaus Ratter abgibt, erhält eine Überraschungstüte.

Am Samstag fährt zwischen 13 und 18 Uhr das Spatzenbähnle zu jeder vollen Stunde durch die Innenstadt – kostenfrei. Das Blautalcenter plant für die Kleinen am Samstag eine Bastelaktion unter dem Motto „mit Schätzen aus dem Herbstwald“.