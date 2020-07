Herzinfarkt, Lungenkrebs und Prostata: Das behandelt die Uniklinik besonders gut

Wie gut ist die Behandlung am Universitätsklinikum Ulm (UKU? Die Initiative Qualitätsmedizin (IQM) beantwortet diese Frage in einem jährlich erscheinenden Qualitätsbericht. Dieser beinhaltet laut Uniklinik die Behandlungsqualität von über 350 Qualitätskennzahlen für mehr als 60 relevante Krankheitsbilder und Behandlungsverfahren auf der Grundlage von Routinedaten.

Die Ergebnisse der Ulmer Universitätsmedizin für das Jahr 2019 sind seit dem 30. Juni auf der Homepage des UKU für Interessierte einsehbar.

Die Ergebnisse des aktuellen IQM Qualitätsberichts zeigten, in welchen Bereichen die Ulmer Universitätsmedizin im vergangenen Jahr besonders gute Leistungen erzielt hat: Neben der Behandlung eines Herzinfarktes mittels Linksherzkatheter der Herzkranzgefäße, der Teilentfernung der Lunge bei Lungenkrebs und der radikalen Prostataentfernung bei Prostatakrebs seien am Universitätsklinikum Ulm Operationen der Becken-Bein-Arterien hervorzuheben.

Auch im Bereich Geburtshilfe könne das UKU eine „besonders hohe Behandlungsqualität“ vorweisen. „Erneut ist es uns gelungen an die starken Qualitätsergebnisse der Vorjahre anzuknüpfen. Dafür möchte ich mich herzlich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die sich kontinuierlich weiterbilden und tagtäglich hervorragende Arbeit leisten“, sagt Professor Dr. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Ulm.

Zum fünften Mal legt das Universitätsklinikum Ulm die IQM Qualitätsergebnisse offen und gehe damit weit über bestehende gesetzliche Anforderungen zur Qualitätssicherung hinaus. „Die IQM Qualitätsergebnisse zeigen, wo unsere Stärken liegen und an welchen Stellen wir noch besser werden können. Unser Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse in allen Bereichen der Universitätsmedizin stetig zu optimieren. Dafür ist diese regelmäßige Bestandsaufnahme essentiell“, sagt Dr. Oliver Mayer, Leiter der Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement am Universitätsklinikum Ulm.