Hervorragende Klangentdeckungen

Üblicherweise besetzen bekannte Namen die Programme bei sinfonischen Konzerten – selten „verirrt“ sich da mal ein weniger bekannter Komponist hinein. Warum eigentlich? Dass es jenseits von Beethoven, Mozart & Co. sehr lohnenswerte Musik gibt, machte die Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) bei ihrem diesjährigen Jahreskonzert einmal mehr hörbar.

Die meisten Menschen dürften wenig oder gar nichts von Satoshi Yagisawa gehört haben, einem japanischen Komponisten mit Schwerpunkt auf sinfonischer Bläsermusik. Seine hymnisch-optimistische Fanfare „Young Pheasants of the Sky“ erklang im großen Orchester so strahlend und mitreißend, dass der Applaus schon bei diesem ersten Stück frenetisch ausfiel. Yagisawas Stück enthält auf fünf Minuten Hörstrecke alles, was man von einem schmissigen Orchesterstück erwarten mag: Hochtourende Trompeteneinsätze, sinnliche Passagen für die Holzbläser, markiger Schlagwerkseinsatz und ein Kopfthema, das gut als Titelmelodie eines Bond-Filmes herhalten könnte. Dass das Stück nah am Pathos gebaut ist, tut dem Genuss keinen Abbruch.

Subtiler und witziger allerdings die Variationen von Johannes Stert über Beethovens „Elise“-Thema. Ohne Scheu vor dem so berühmten Original setzt Stert die bekannte Melodie in vier Szenen um, die vom martialisch anmutenden Einstieg mit reichlich Schlagzeugeinsatz über subtile Flöten- und Xylophon-Abschnitte bis zum packenden Finale überreich an Einfällen ist. Beethovens Elise tänzelt zwischen Blech- und Holzbläsern, die die Melodie auch mal ans Schlagzeug abgeben müssen. Hier haben alle Instrumentengruppen Raum zum Glänzen. Kein Wunder, dass das JBU dieses Werk auch als Qualifikationsstück beim Deutschen Jugendorchesterwettbewerb spielen wird – in Ulm kredenzte das Orchester diese sowohl unterhaltsame wie komplexe Musik jedenfalls mustergültig.

Auch bei Harry James’ Trompetenkonzert hielt es die Zuhörer kaum auf den Sitzen. Jazzlegende James schrieb diesen rassigen Vierminüter Ende der Dreißiger Jahre als echtes Showpiece – da ist alles enthalten, was ein Trompeter können muss, von irrwitzigen Tempowechseln bis zu subtilem Pianissimo-Flüstern. Das Orchester stand dem raffinierten Virtuosentum Moschbergers in nichts nach – und man musste schon staunen, wie dieses junge Ensemble so ganz mühelos das energetische Treiben eines waschechten Swing-Orchesters herstellte.

Überhaupt schien es ja nichts zu geben, das an diesem Abend unmöglich – vielmehr: unspielbar – war. Philip Sparkes Arrangement von John Miles „Music“ sorgte für einen Moment ausgesuchter 70er-Jahre-Nostalgie und mit den Schaustücken der Spanienreise im vergangenen Frühjahr zeigte das JBU, dass es sich dank hervorragender Einstudierung und echten Teamgeists auch an die vertrackte Rhythmik spanischer Tänze wagen darf.