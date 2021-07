Beinahe Großeinsatz wegen herrenlosem Kanu bei Ulm - Motorradfahrer aus Landkreis schwer verletzt

Kurz nach 19.00 Uhr wurde über den Notruf ein Kanu auf der Höhe vom Metzgerturm am Donauufer in Ulm gemeldet. Das Boot trieb herrenlos auf der Donau, nur mit einem Rucksack darin. Kurz bevor es zu einem Großeinsatz kam, konnte ein 26-Jähriger festgestellt werden, der das Kanu auf der Neu-Ulmer Seite der Donau, Höhe des Maritimhotels, aus dem Wasser zog.

Anlegemanöver missglückt

Der junge Mann berichtete, dass er mit seinem Kanu von der Donau-/Illermündung in Richtung Ulm unterwegs gewesen sei. Als er am Steg eines Ruderclubs anlegen wollte, prallte er jedoch aufgrund der starken Strömung frontal gegen den Anlegesteg. Er sprang aus dem Kanu. Sein Boot konnte er aber nicht festhalten.

Es trieb auf der Donau flussabwärts. Er verfolgte es an Land, bis er es aus dem Hochwasser der Donau bergen konnte. Zum Glück blieb der 26-Jährige bei dieser Aktion unverletzt. Ein Schaden entstand nicht.

Motorradunfall nahe Zwiefalten

Mit schwersten Verletzungen ist ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der 20-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis befuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad die Zwiefalter Steige (B 312) abwärts. Er kam auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr örtlich umgeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. An dem Motorrad entstand Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Über den Gesundheitszustand des Mannes ist nichts bekannt.