Herrenloser Koffer: Reisende müssen Zug verlassen

Ein herrenloser Koffer hat am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr in einem Intercity-Express von München nach Ulm einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellten das herrenlose Gepäckstück im Speisewagen des Fernverkehrszuges fest und alarmierten die Bundespolizei. Die Reisenden aus dem etwa halb vollen Intercity-Express mussten daraufhin am Hauptbahnhof Ulm den Zug verlassen und auf andere Reiseverbindungen umsteigen. Nach Hinzuziehung eines Sprengstoffspürhundes wurde der Koffer, in dem sich lediglich Kleidung befand, geöffnet. Zwei Nebengleise des Ulmer Hauptbahnhofs waren für den Zeitraum der polizeilichen Einsatzmaßnahmen von 9.16 Uhr bis 9.28 Uhr gesperrt, was geringe bahnbetriebliche Auswirkungen nach sich zog.