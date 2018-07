Heroin, Ecstasy und Amphetamin: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Die Polizei hat am Dienstag einen mutmaßlichen Drogendealer in Ulm festgenommen. Er sitzt seither laut einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei inzwischen auch in Untersuchungshaft. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, mit Drogen gehandelt zu haben.

Demnach wurde der 31-Jährige am Dienstag zusammen mit einem 33-Jährigen von der Polizei im Frauengraben in Ulm kontrolliert. Beide hatten laut Mitteilung augenscheinlich Drogen genommen. Polizisten durchsuchten daraufhin die zwei Männer.

Unter anderem 60 Gramm Heroin

Bei dem Jüngeren fanden die Beamten 60 Gramm Heroin, der Ältere hatte Ecstasytabletten und Amphetamin dabei. Die Ermittler stellten die Drogen sicher, die beiden Männer nahmen sie fest und brachten sie auf die Dienststelle.

Es folgte eine Durchsuchung der Wohnungen in Vöhringen und Ulm – Unterstützung erhielten sie dabei von den Kollegen der Polizeiinspektion Weißenhorn. Die bayrischen Polizisten fanden in der Wohnung des 31-Jährigen sogenannte Drogenersatzstoffe, die ebenfalls beschlagnahmt wurden.

Haftrichter vorgeführt

Noch am Dienstag wurde der 31-Jährige dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er kam noch am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt.

Der 33-Jährige befindet sich auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Rauschgiftfahnder sind damit aber noch nicht abgeschlossen: Die Polizisten wollen jetzt wissen, woher die Männer die Betäubungsmittel haben und ob sowie an wen sie sie abgeben wollten.