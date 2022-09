Herbstprogramm bietet 30 Kurse für Kinder und Jugendliche

Das Herbstferien-Programm „feuerrot und neonblau“ geht mit einem neuen Erscheinungsbild und Kursen speziell für Mädels, Jungs und „neu“ für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren zum 13. Mal an den Start, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis mit.

Von Montag, 31. Oktober, bis Freitag, 4. November, finden die Kurse statt. In 30 Kursen wird von Graffiti-Workshop, über Tontechnik und Film bis hin zum Tauchen einiges angeboten. Ab diesem Jahr gebe es außerdem die Kategorien „für Jungs“, „für Mädchen“ und „für Alle“, berichtet die Sprecherin.

Das Programm und weitere Informationen finden sich im Internet unter www.feuerrot-neonblau.de. Ab Freitag, 23. September, kann sich ab 12 Uhr online auf der Webseite angemeldet werden. Alternativ ist am Freitag, 23. September, und Dienstag, 27. September, eine persönliche Anmeldung in der Jugendberatungsstelle in der Ulmer Herrenkellergasse 1 möglich.