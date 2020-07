Hensoldt: Milliarden-Deal in trockenen Tüchern

Die für die Radarhochburg in Ulm eminent wichtigen Milliardenaufträge für neues Eurofighter-Radar wurden jetzt unterschrieben.

Der Sensorsystemlieferant Hensoldt ist von Airbus mit der Entwicklung und Produktion eines neuen Radars für die deutsche und spanische Eurofighter-Flotte beauftragt worden. Finanziert wird das Projekt gemeinsam von den Eurofighter-Partnernationen Spanien und Deutschland, die das Radar auch als Erstnutzer in ihren Flotten einsetzen werden. Nach der Budgetfreigabe durch die spanische Regierung und zuletzt Mitte Juni durch den Deutschen Bundestag wurden die Verträge im Wert von über 1,5 Milliarden Euro nun unterschrieben.

Hensoldt war bereits an der Entwicklung und der Produktion der sich heute im Einsatz befindlichen Eurofighter-Sensorik beteiligt. In seinem Radarzentrum in Ulm beschäftigt die mehrfach umbenannte Firma aktuell 2200 Mitarbeiter.

Allein im Bereich Eurofighter-Radar wird damit gerechnet, dass über die gesamte Programmlaufzeit 400 Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Mitarbeiter geschaffen werden. In den notwendigen Ausbau der Kapazitäten investiert der Sensorspezialist außerdem etwa 15 Millionen Euro, vorwiegend am Standort Ulm.