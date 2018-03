Heimspiel und „Lady Day“ der Devils

Die Devils Ulm/Neu-Ulm können am Wochenende mit zwei Siegen auf Platz eins der Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga springen. Dafür muss die Mannschaft die sechs fest eingeplanten Punkte holen und der derzeitige Primus Dingolfing muss in Burgau oder Freising Federn lassen. Die Hausaufgabe am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, gegen Vilshofen sollte für die Devils lösbar sein. Vor knapp zwei Wochen gewannen sie schließlich in Niederbayern mit 6:2. Damals trumpfte Petr Ceslik mit drei Treffern mächtig auf. Der Einsatz des Tschechen ist allerdings nach einem Stockschlag im Heimspiel gegen Selb noch gefährdet. Zudem grassiert eine Grippewelle in der Mannschaft und es drohen noch weitere Ausfälle. Speziell für dieses Heimspiel haben sich die Verantwortlichen der Devils mit dem „Lady Day“ etwas Neues einfallen lassen. Frauen erhalten freien Eintritt und ein Glas Sekt dazu. Am Sonntag, 18. Februar, 20 Uhr, gastieren die Devils dann beim punktlosen Schlusslicht in Straubing. Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Enttäuschung. Das Hinspiel gewannen sie schließlich vor zwei Wochen haushoch mit 17:1. Am Sonntag gibt es also erneut Gelegenheit, das Torverhältnis aufzuhübschen.