„Heimkurve“: Spatzen gründen virtuelle Fankurve – zur Unterstützung der SSV-Jugend und der Tafelläden

Auch Deutschlands Vereine sind von Corona betroffen, Sportplätze gesperrt, Spiele abgesagt – und Fankurven leer. Auch dem SSV Ulm fehlen nach eigenen Angaben „wichtige Zuschauereinnahmen“. Geld, das eigentlich für die Nachwuchsarbeit der Spatzen gedacht ist. Helfen soll nun die SSV-Heimkurve.

Für einen symbolischen Betrag von einem Euro kann sich jetzt jeder „seinen Platz“ in der virtuellen „Heimkurve“ des SSV Ulm sichern. Im Gegenzug gibt’s ein eigenes Heimkurven-Zertifikat mit Name und Platzanzahl.

Unterstützt werde mit dem Geld aber nicht nur den Nachwuchs des SSV Ulm 1846 Fußball, sondern auch die Tafelläden der Region. 50 Prozent des Erlöses gehen direkt an die Tafelläden, die andere Hälfte der Erlöse an die Nachwuchsabteilung der Spatzen. Die Aktion läuft bis 30. April.

Vor allem die Tafelläden der Region (unter anderem in Ulm, Ehingen, Laichingen, Blaustein, Langenau und Erbach) würden das Geld dringend benötigen, denn sie sind geschlossen.

Mit den eingehenden Spendengeldern werden Einkaufsgutscheine in lokalen Lebensmittelmärkten gekauft und über die Tafelläden in der Region an Bedürfte verteilt. Die Gutscheine werden mit einem Einkaufswert von 20 Euro ausgestattet sein und von den Tafelläden verteilt.

