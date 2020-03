Hauptversammlung der Feuerwehr Ulm wegen Coronavirus abgesagt

Die Feuerwehr Ulm hat ihre diesjährige Jahreshauptversammlung abgesagt. Der Grund ist laut einer Mitteilung der Ulmer Stadtverwaltung die aktuelle Entwicklung rund um das Coronavirus.

Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Ulm weiterhin gewährleisten zu können, sei die Entscheidung in Abstimmung mit Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) getroffen worden. Die Versammlung hätte am kommenden Freitag, 13. März, in der Albhalle in Ulm-Jungingen stattfinden sollen.

Die an der Hauptversammlung geplanten Ernennungen, Übernahmen, Beförderungen, Verabschiedungen und Ehrungen sollen aber laut Mitteilung trotzdem formal zum 13. März vollzogen werden.