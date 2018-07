Haschisch-Kuriere landen vor dem Kadi

Zwei heute 40 Jahre alten Angeklagten wird nach der Anklage der Staatsanwaltschaft Ulm vom 4. August vor\-geworfen, sie hätten im Juni aus Hessen gut 1,7 Kilogramm Haschisch nach Ulm gebracht. Dieses wollten sie in einem Schnellrestaurant am Bahnhof dem Besteller der Drogen gegen Zahlung von 2800 Euro übergeben.

Zur Übergabe kam es nicht, nachdem sie noch im Zug kontrolliert und festgenommen wurden. Außerdem sollen die beiden Angeklagten etwa acht Gramm Heroin und gut 40 Gramm Amphetamin mitgeführt haben; letzteres hätten sie in Ulm verkaufen wollen. Rechtlich wird beiden Angeklagten unter anderem ein Verbrechen des gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Einem der beiden Angeklagten werden zudem drei Ladendiebstähle zur Last gelegt. Die beiden wegen Rauschgiftdelikten vorbestraften Angeklagten, die sich seit dem Tattag in Untersuchungshaft befinden, werden verteidigt von den Rechtsanwälten Hans-Christian Wollf, Stuttgart, und Wolfgang Fischer, Neu-Ulm. Nur ein Sitzungstag mit sieben Zeugen ist vorgesehen.