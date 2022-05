Hans-Georg Eisenlauer ist neuer Vorstand des Kneipp-Vereins

Der Kneippverein Ulm/Neu-Ulm hat einen neuen Vorstand. Nachdem sich altershalber und aus gesundheitlichen Gründen der gesamte Vorstand um Günter Weber nicht mehr zur Wahl stellte, wurde Dr. med. Hans-Georg Eisenlauer gewählt, der damit eine Auflösung des Vereins verhinderte. Dies teilt die Vereinsführung mit. Eisenlauer ist Vizepräsident des Kneipp-Bundes und Mitglied im Landesvorstand. Der Landesverband sei bestrebt keinen seiner 69 Kneipp-Vereine zu verlieren, heißt es in der Meldun. Die Stellvertretende Landesvorsitzenden Doris Fritz übernehme deshalb die Verwaltung des Vereins, bis man ein neues Vorstandsteam zusammenstellen kann.

Hans-Georg Eisenlauer ist gebürtiger Ulmer und war vor seinem berufsbedingten Wegzug nach Aulendorf an der Orthopädischen Universitätsklinik in Ulm beschäftigt und über viele Jahre in den verschiedensten Ämtern und Funktionen beim SSV Ulm 1846 engagiert.

Im Jahr 2023 möchte der Verein das 120-Jahre-Jubiläum mit einem ganz neuen kompletten Vorstandsteam feiern. Dafür und für den Fortbestand des im Jahre 1903 gegründeten Kneipp-Vereines, sucht Hans-Georg Eisenlauer dringend Interessentinnen und Interessenten für die Mitarbeit im späteren Vorstandsteam. Naturheilkundliches Interesse sollte vorhanden sein, sei aber keine Bedingung, meldet der Verein abschließend.