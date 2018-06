Hangstraße zwischen Asch und Bermaringen wird 2017 saniert

Die marode Kreisstraße 7406 zwischen Blaubeuren-Asch und Bermaringen wird auf der 2,3 Kilometer langen Hangstrecke in einem Zug saniert - und zwar im Jahr 2017. Diesen einstimmigen Beschluss hat der Ausschuss für Umwelt und Technik nach einer Besichtigung des kritischen Straßenabschnitts am Montag gefasst.

Akut wird die Gefahr eines Böschungsbruchs von Fachleuten zwar als gering eingeschätzt, doch innerhalb der nächsten fünf Jahre muss die Straße saniert werden, um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden.

Der Kreis rechnet mit Baukosten knapp unter drei Millionen Euro. Ursprünglich wollte die Verwaltung die sich langsam in Richtung Tal bewegende Fahrbahn in drei getrennten Bauabschnitten nacheinander sanieren, was zu mehrfachen Sperrungen der Straße mit schwierigen Umleitungsstrecken geführt hätte.

„Wir sind nicht beratungsresistent“, begründete Landrat Heinz Seiffert nach der Besichtigungstour per Bus mit den Kreisräten die Abkehr von der ursprünglichen Planung in drei Bauabschnitten. Für den Landrat ist die Sanierung der Hangstrecke in einem Aufwasch die für die Bürgerschaft erträglichste Lösung. Würde man die Straße abschnittsweise sanieren, hätte dies laut Seiffert bedeutet, „dass wir die Leute drei Sommer lang zu Umleitungen zwingen.“ Dies hätte zu entsprechend heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung geführt. „Wir investieren dann 3,5 Millionen Euro und werden dafür auch noch beschimpft“, schwante dem Landrat Ungemach.

Nach der Besichtigungstour mit dem Bus waren auch die Kreisräte auf einer Linie. Sprecher aller Fraktionen - CDU, Freie Wähler, SPD und Grüne - befürworteten im Technischen Ausschuss die Sanierung aus einem Guss.

Dies spare auch Kosten, hieß es dazu. Die Kreisräte hoffen, durch die einheitliche Ausschreibung und die Umsetzung in einem Zug das Projekt auf 2,9 Millionen Euro drücken zu können. Die Kosten spielen deshalb eine Rolle, weil es für die Sanierung der Kreisstraße keine Landeszuschüsse gibt. Jetzt soll das Vorhaben Mitte 2016 ausgeschrieben und 2017 durchgezogen werden.

Wie teuer die Stabilisierung der Hangstraße letztlich wird, steht freilich noch in den Sternen. Denn einige Abschnitte müssen mit aufwändigen Bohrpfählen stabilisiert werden , wodurch die Baukosten pro laufendem Meter auf stolze 2700 Euro steigen können. Zum Vergleich: Im Standardstraßenbau wird mit Kosten zwischen 370 und 600 Euro pro Meter kalkuliert. (obe)