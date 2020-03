Handwerkspräsident: Junge Handwerker ähnlich betroffen wie Abiturienten

Tobias Mehlich, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, hat Corona den Kampf angesagt. Die Handwerksbetriebe benötigten jetzt akut branchen- und regionübergreifend finanzielle Unterstützung, jetzt seien „schnelle und unbürokratische Hilfe“ erforderlich. „Wir bereiten unsere Organisation derzeit vor, diese Hilfsgelder des Landes schnellstmöglich tatsächlich an unsere Betriebe auszuzahlen“, so Mehlich.

Die Handwerkskammer Ulm unterstütze ihre Betriebe nach Kräften über die Berater, nun auch zusätzlich samstags über die Corona-Hotline. Diese hätten allein am Mittwoch bereits mehr als 400 Anrufe direkt abgearbeitet. Die Betriebe würden sich beispielsweise beschäftigen mit Fragen zu Arbeitsausfällen, Liquiditätsproblemen, Kurzarbeitergeld, Gesundheitsschutz für Mitarbeiter oder Auftragsstornierungen.

Neben dieser „exponentiell gestiegenen Beratung“ arbeitet die Kammer derzeit nach eigener Aussage daran, das ausgesetzte Prüfungs- und Ausbildungsgeschäft vorzubereiten für eine Zeit nach den Einschränkungen. Ähnlich wie bei den Abiturprüfungen hätten sich viele Jugendliche und Auszubildende in der beruflichen Bildung auf ihre Gesellenprüfungen oder Meisterprüfungen vorbereitet. „Die jungen Leute sind genauso gespannt wie Abiturienten, wann sie endlich zeigen können, was sie gelernt haben. Der Prüfungslauf wird derzeit jäh unterbrochen. Wir nutzen die jetzige Zeit, um das bestmöglich vorzubereiten und zügig wieder starten zu können, um die Verschiebungen und Irritationen für die Prüflinge so gering wie möglich zu halten“, so Mehlich. Im Bereich der Handwerkskammer Ulm seien derzeit mehr als 8000 Auszubildende in rund 130 Berufen tätig, vom Augenoptiker, Bäcker, Elektriker über den Frisör und Schreiner bis hin zum Zahntechniker. Jährlich werden rund 600 Meisterprüfungen von der Handwerkskammer Ulm organisiert und abgenommen und etwa 3000 Gesellenprüfungen.