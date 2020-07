Handwerkskammer will weniger Vorschriften für kleinere Schlachtereien

Die Anzahl der Fleischerbetriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm (HWK) ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 100 Betriebe geschrumpft. Ein Grund seien immer höhere Vorgaben seitens der Politik. Der HWK-Hauptgeschäftsführer fordert nun eine Kehrtwende. Von Schlachtfabriken Marke Tönnies distanziert sich Tobias Mehlich.

Das Handwerk schaut laut Mitteilung von Dienstag „besorgt“ auf die Diskussion rund um die „verheerenden Arbeitsbedingungen“ und Schlacht- und Verarbeitungsmethoden, die in der Fleischindustrie herrschen würden. „Uns überraschen diese aktuellen Erkenntnisse über die industrielle Fleischverarbeitung nicht. Jeder, der Augen hat, kann sehen.

Jeder, der Verstand hat, kann rechnen. Uns ist wichtig: Handwerk ist anders als die Fleischindustrie. Und: es gibt eine verantwortungsvolle Fleischherstellung in regionalen Metzgereien“, so Tobias Mehlich, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Ihr Zuständigkeitsbereich sind die Landkreise Ostalb, Heidenheim, Alb-Donau, Biberach, Ravensburg, Bodensee und der Stadtkreis Ulm.

Keine Werkverträge

Die Metzgereien in der Region seien meist kleinere Betriebe mit bis zu 25 Mitarbeitern. Die Beschäftigten seien dual ausgebildete Fachkräfte und arbeiteten in festen, oft langjährigen Angestelltenverhältnissen. Werkverträge mit ungelernten Kräften gebe es nicht. Eine gelernte Fachkraft habe das Fachwissen sowie Hygiene- und Qualitätsstandards in der Ausbildung und im Meisterstudium „gelernt und verinnerlicht“. Wer eine Metzgerei eröffnen möchte, brauche den Meisterbrief im Fleischerhandwerk als Gütesiegel.

Außerdem würden Handwerksbetriebe vor Ort mit kurzen Wegen arbeiten: Tier, Futter, Schlachtung, Verarbeitung, Verkauf und Konsum seien regional. Die meisten Handwerksbetriebe erbringen ihre Leistungen in einem Umkreis von 20 bis 30 Kilometern zu ihrem Betriebsort. Tobias Mehlich ergänzt: „Die Beschäftigen im Handwerk sind gut ausgebildete Fachkräfte und werden ordentlich bezahlt. Beim Metzger werden Kunden fachmännisch beraten, man erfährt, wo das Fleisch herkommt und wie es verarbeitet und hergestellt wurde.“

Aktuell noch 384 Betriebe

Trotzdem hätten kleinere Fleischerbetriebe Probleme. Ihre Anzahl im Gebiet der Handwerkskammer Ulm sei in den vergangenen zehn Jahren insgesamt um mehr als 100 Betriebe geschrumpft. Aktuell gebe es im Gebiet der Handwerkskammer Ulm im Fleischerhandwerk insgesamt 384 Betriebe.

Laut Mehlich ein großes Problem: Die vielen Vorschriften und Nachweispflichten. Durch „die starke Lobby“ der großen Fleischindustrie kämen nämlich Vorgaben zustande, die für kleinere Metzgereien kaum noch zu erfüllen seien. Die Hygienestandards, die für die Industrie gemacht wurden, stellen für kleinere Betriebe einen „nicht leistbaren“ Investitionsdruck dar. Handwerksbetriebe bräuchten weniger Bürokratie und mehr Freiheit und Zutrauen in die Ausbildung, die sie absolviert haben.

„Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil der regionalen Metzger“

Regional funktionierende Kreisläufe würden durch „immer noch mehr Gesetze“ unrentabel gemacht. So manch’ aufwendige Dokumentationspflicht aber könne durch das Kundengespräch beim Metzger vor Ort ersetzt werden. Auch Kontroll- oder Abfallentsorgungsgebühren seien im Handwerk viel höher. Das sei „Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil der regionalen Metzger“.

Die Handwerkskammer Ulm sieht die Politik in der Pflicht. „Wenn die Politik jetzt gutes Fleisch, regionale Produkte und Tierschutz will, dann können unsere Betriebe das vor Ort und ganz schnell liefern. Aber sie darf sie dann dabei nicht behindern oder gegenüber der Fleischindustrie benachteiligen“, so Mehlich.

